Furto lampo in gioielleria a Rimini: tre uomini armati e a volto coperto in azione. Bottino di circa 20.000 euro

Nella notte tra lunedì e martedì, un audace furto ha avuto luogo in una gioielleria di Rimini, situata in via Caduti di Marzabotto. Intorno alle due di notte, tre individui con il volto coperto e armati di strumenti da scasso hanno infranto la vetrina del negozio. Nonostante la rapidità dell’azione, che ha permesso ai malviventi di impossessarsi di un bottino stimato in circa 20.000 euro, l’allerta è scattata quasi immediatamente.

L’intervento tempestivo di una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato ha permesso di rintracciare un’auto, ancora con il motore acceso, a poche centinaia di metri dal luogo del furto. Il veicolo, risultato rubato, era presumibilmente destinato alla fuga, ma è stato abbandonato a causa dell’immediata attivazione dell’allarme.

Le indagini sono ora in mano alla Squadra Mobile, che ha già acquisito le riprese delle telecamere di sorveglianza della gioielleria, le quali hanno registrato l’intero furto. Sono state richieste anche le immagini delle telecamere presenti nella zona circostante per cercare di identificare i responsabili.