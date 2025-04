Furto milionario in villa a Londra, offerta ricompensa da capogiro

Le vittime di un furto di gioielli da 10 milioni di sterline in una villa londinese hanno offerto una ricompensa di 1,5 milioni per aiutare a catturare il ladro e recuperare gli oggetti rubati. I gioielli, oltre a 150mila sterline in borse firmate e 5mila sterline in contanti, sono stati rubati da una residenza in Avenue Road, vicino a Primrose Hill, il 7 dicembre. Alcuni dei gioielli apparterrebbero alla nota influencer Shafira Huang.

Oltre a una ricompensa di 500mila sterline per informazioni che portino all’arresto e alla condanna del ladro, i proprietari offrono il 10% del valore di tutti i gioielli recuperati per informazioni utili al loro recupero – una somma che potrebbe ammontare a 1,5 milioni di sterline, ha confermato la Polizia Metropolitana.

Tra gli oggetti sottratti, per un totale di 10,4 milioni di sterline, c’erano pezzi unici come due anelli con diamanti a farfalla di De Beers, orecchini di zaffiro rosa a forma di farfalla di Katherine Wang e una collana in oro, diamanti e zaffiri di Van Cleef. Molti degli oggetti scomparsi sono unici nel loro design e quindi facilmente identificabili, ha dichiarato la Met Police. La polizia ritiene che la casa sia stata oggetto di un’incursione tra le 17.00 e le 17.30 da parte di un uomo che si è arrampicato attraverso una finestra del secondo piano. Il sospetto è descritto come bianco, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, e si dice che indossasse una felpa scura con cappuccio, pantaloni cargo e un berretto da baseball grigio e che avesse il volto coperto. Avenue Road, dove è avvenuto il furto, ospita alcune delle proprietà più costose di Londra.

AdnKronos