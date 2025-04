Furto negli uffici comunali di Rimini: Un solo ladro in azione

Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, gli uffici del Comune di Rimini, situati in via Caduti di Marzabotto, sono stati teatro di un furto. Un individuo, secondo quanto riportato dall’amministrazione comunale, si è introdotto negli spazi anagrafici forzando una delle porte d’ingresso.

L’azione, però, ha attivato l’allarme, limitando il tempo a disposizione del ladro. Prima di dover fuggire, è riuscito a portare via un monitor per computer. L’amministrazione ha prontamente sporto denuncia ai Carabinieri, avviando le indagini per identificare il responsabile dell’incursione.