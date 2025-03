Furto notturno a Rimini: ladro colpisce con un tombino

Un furto audace è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Rimini, presso il negozio Prink-iRiparo situato in viale Tripoli. Intorno all’1:45, un ladro ha utilizzato un tombino per sfondare la vetrina del locale, riuscendo a portare via circa 600 euro in contante e un cellulare di servizio. L’azione criminale è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza.

Nonostante i danni alla vetrina, stimati in circa 1.000 euro e coperti da assicurazione, il bottino complessivo si è rivelato relativamente modesto, considerando che il resto della merce, dal valore di diverse migliaia di euro, non è stato toccato. La polizia è intervenuta rapidamente dopo aver ricevuto notizia del furto e ha avviato le indagini per identificare il responsabile.