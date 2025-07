Furto notturno alla gioielleria Zucchi di Riccione: banda in fuga con un bottino di valore

Nella notte tra il 1° e il 2 luglio, una banda di malviventi ha preso di mira la gioielleria Zucchi, situata in viale Gramsci a Riccione. Intorno alle tre del mattino, un gruppo di sconosciuti ha forzato l’ingresso del negozio, entrando con l’obiettivo di rubare gioielli e preziosi.

L’allarme attivato dal sistema di sicurezza ha richiamato prontamente i Carabinieri, che sono arrivati sul posto prima che i ladri potessero essere intercettati. La banda si è data alla fuga lasciando il negozio, il cui bottino si stima in diverse decine di migliaia di euro, anche se le indagini sono ancora in corso per stabilire l’entità totale dei gioielli sottratti.

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini di videosorveglianza acquisite sul posto per identificare i responsabili. La scena del crimine resta sotto osservazione mentre proseguono le attività investigative da parte dei Carabinieri di Riccione.