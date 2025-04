Futsal: domani tutti in campo per l’ultima di stagione regolare

Si giocherà tutta domani sera la 30^ ed ultima giornata di stagione regolare per il Campionato Sammarinese di futsal. Ormai certe le prime quattro della classifica che accedono direttamente ai playoff, così come le squadre dal quinto al dodicesimo posto che si daranno poi battaglia nel Turno Preliminare per proseguire il loro cammino nella post-season.

Uno degli scontri più interessanti sarà quello del Multieventi tra Folgore e Juvenes-Dogana, in campo alle 21:45. Entrambe qualificate alla post-season, i due club del castello di Serravalle si daranno battaglia per l’undicesimo posto (attualmente sono i Giallorossoneridavanti di un punto sui “cugini”). Folgore che viene da tre vittorie consecutive, Juvenes-Dogana con 4 punti nelle ultime due.

Un punto sopra alla Folgore c’è il Fiorentino che domani se la vedrà con il Cailungo (Fiorentino, ore 21:45). In caso di vittoria i Rossobluscavalcherebbero il Tre Fiori – davanti ai rivali di un punto ma a riposo in questo turno – salendo così all’ottavo posto. Cailungo che dalla sua ha già strappato il pass per la post-season, sicura del suo 12°posto.

Sempre a Fiorentino ma alle 20:15 si sfideranno Pennarossa e San Giovanni. Quasi un testa-coda quello tra i Biancorossi – certi del secondo posto – ed i Rossoneri, penultimi e ormai fuori da tutto. Pennarossa che vince da cinque partite di fila (con una striscia di undicirisultati utili), San Giovanni che in caso di vittoria potrebbe anche scavalcare il Faetano – un punto sopra ai Rossoneri – e chiudere la stagione con un sorriso.

Sfida delicata anche per il Faetano che se la vedrà con la corazzata – nonché capolista – Murata. I Bianconeri hanno numeri da capogiro (oltre 200 gol fatti, 26 vittorie ed un solo pareggio) e vorranno chiudere la stagione da imbattuti. Si gioca a Domagnano alle 20:15.

A seguire, alle 21:45 sul medesimo campo, duello dal sapore playoff quello tra Tre Penne e Domagnano. I Biancoazzurri di Città sono certi del quinto posto, così come i Lupi del sesto, ma entrambe vengono da una sconfitta (per il Tre Penne sono anche due di fila).

A Dogana invece si comincia alle 20:15 con la sfida tra Cosmos e La Fiorita. La squadra di Montegiardino – terza e già ai playoff – ha interrotto una striscia positiva nell’ultimo turno mentre il club di Serravalle – sicura del settimo posto – ha raccolto un solo successo nelle ultime cinque.

Si prosegue poi alle 21:45 con Virtus-Libertas. La squadra di Acquaviva con la vittoria dell’ultimo turno ha blindato il quarto posto mentre i Granata vengono dal bel successo – il secondo stagionale – registrato una settimana fa con il Faetano. Libertas che però chiuderà l’anno con l’ultimo posto del raggruppamento.

Al termine della stagione regolare, il successivo appuntamento per il campionato di futsal sarà giovedì 8 maggio con le gare di andata del Turno Preliminare. Tre giorni prima – lunedì 5 maggio – andrà in scena al Multieventi la finale di Titano Futsal Cup tra Murata e Pennarossa.

Questo il quadro della 30° giornata del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 30. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO LUOGO Faetano Murata 28/04 A1: Sgrignani – A2: Piccoli 20:15 Domagnano Tre Penne Domagnano 28/04 A1: Piccoli – A2: Sgrignani 21:45 Domagnano San Giovanni Pennarossa 28/04 A1: Zaghini – A2: Tonelli 20:15 Fiorentino Cailungo Fiorentino 28/04 A1: Tonelli – A2: Zaghini 21:45 Fiorentino Cosmos La Fiorita 28/04 A1: Ercolani – A2: Vandi – A3: Mazza 20:15 Dogana Virtus Libertas 28/04 A1: Mazza – A2: Ercolani – A3: Vandi 21:45 Dogana Folgore Juvenes-Dogana 28/04 A1: Lerza – A2: Ilie 21:45 Multieventi Turno di riposo: Tre Fiori

Clicca qui per la classifica aggiornata.

FSGC | Ufficio Stampa