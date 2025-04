Futsal: Folgore-La Fiorita chiave di volta per la piazza d’onore

Nel programma del 23° turno di Campionato Sammarinese di futsal spicca la prima sfida di Fiorentino, che coinvolgerà Folgore e La Fiorita. Rispettivamente seconda e terza forza del torneo, sono attualmente separate da cinque punti. Il club di Falciano, vincendo, ipotecherebbe di fatto la posizione alle spalle del Fiorentino. I Gialloblù, di contro, si ritrovano Tre Fiori e Murata alle calcagna – pronte al sorpasso. Chiudere in seconda e terza posizione è un obbiettivo tutt’altro che banale, dal momento che metterebbe al riparo dal confronto col Fiorentino in sede di play-off.

Lo sanno bene anche Tre Fiori e Murata, che scenderanno in campo – con il favore del pronostico – per incrociare Cailungo e San Giovanni. Il club di Fiorentino sarà di scena domani a Dogana alle 21:45, mentre per i Bianconeri di Cellarosi l’impegno è fissato per mercoledì sera, nel posticipo del Multieventi. Ampio il margine di vantaggio sulla Virtus, sesta in classifica, che osserverà il turno di riposo. I Gialloblù di Bugli, nel lotto di chi è ancora in corsa per chiudere in piazza d’onore, sono gli unici con una partita in meno rispetto alla concorrenza.

Tre Penne e Domagnano si sfidano a distanza per le posizioni mediane della graduatoria. Divise da due punti, incroceranno Pennarossa e Faetano. Più ostica la sfida che attende la squadra di Città, che ha ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque uscite. I Biancorossi di Casadei, invece, sono tornati a festeggiare un successo contro il Cailungo nel turno precedente. Fronte Domagnano, tre punti tutti insieme non arrivano dal 29 gennaio, quando i Lupi travolsero il San Giovanni. La sfida ad una delle ultime della classe rappresenta una grande opportunità per tornare al successo.

Cosa che avvicinerebbe i ragazzi di Gasperoni alla Juvenes-Dogana, prossima ad affrontare la corazzata Fiorentino. Imbattuti nel torneo, con diciannove vittorie ed un pareggio, i campioni uscenti non intendono arrestare la propria marcia nel primo incontro in programma domani sera a Dogana. Scendendo infine al limitare della zona play-off, è il Cosmos ora ad occupare l’ultima posizione utile per accedervi: con tre punti di vantaggio sul Cailungo, muovere la classifica nella sfida con la Libertas potrebbe risultare determinante per gli uomini di Muccioli.

Questo il programma della 23° giornata del Campionato Sammarinese di futsal: