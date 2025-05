Futsal: nel posticipo della 17° c’è lo scontro al vertice Pennarossa-Murata

Senza ombra di dubbio è Pennarossa-Murata a catalizzare l’attenzione degli appassionati di futsal sammarinese. La sfida di cartello è programmata nel posticipo di martedì, sul parquet della palestra di Acquaviva con calcio d’inizio fissato alle 21:45. L’esito ci dirà molto del rapporto di forza tra le formazioni di vertice, dove i Bianconeri – primi in classifica con tre punti di vantaggio sui prossimi avversari – intendono mettere in chiaro le cose. Di contro, la squadra di Novembrini vuole confermarsi come l’unica imbattuta nei confronti con il Murata. All’andata terminò 3-3 e proprio da quel precedente il Pennarossa ha preso piena coscienza delle proprie potenzialità che – dovessero schiudere ad un successo di prestigio – proietterebbe i Biancorossi in vetta. Si augura un passo falso del Murata anche La Fiorita, domani impegnata con il Faetano sul sintetico di Fiorentino (ore 21:45). Sola ad aver già osservato il turno di riposo nel girone di ritorno, la squadra di Traviglia potrebbe agguantare il primato in solitaria tra qualche settimana. Precedentemente, sempre a Fiorentino, è programmata Domagnano-Cailungo. Sfida nella quale sono i Lupi a partire con i favori del pronostico, motivati dall’obiettivo di rimettersi davanti al Tre Penne – contemporaneamente impegnato con la Juvenes-Dogana (Dogana, ore 20:15). Al termine dell’impegno della formazione di Levani, toccherà alla Folgore di Claudio Zonzini. Il club di Falciano sfiderà il San Giovanni. Necessità di punti per i Rossoneri, distanti cinque punti dall’ultima piazza utile per accedere alla postseason.

La sfida indoor del lunedì sarà Tre Fiori-Virtus. I Gialloblù stanno vivendo una stagione in controtendenza con le più recenti annate ultracompetitive, mentre la squadra di Michelotti ambisce al ruolo di candidata al titolo. Per il momento la squadra di Acquaviva ha incamerato dodici vittorie in quindici uscite, pur dovendo far fronte alla pesante assenza di Zafferani. Si gioca anche a Domagnano: l’unico incontro programmato alle 21:15 coinvolgerà Fiorentino e Cosmos. Separate da appena due punti in classifica, della quale occupano il centro, possono già dirsi cautamente ottimiste circa l’accesso ai playoff – salvo cataclismi –.

Questo il programma completo della 17° giornata di CampionatoSammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 17. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA LUOGO Domagnano Cailungo A1: Tura – A2: Ilie 03/02 20:15 Fiorentino Tre Penne Juvenes-Dogana A1: Lerza – A2: Ercolani 03/02 20:15 Dogana Fiorentino Cosmos A1: D’Adamo – A2: Sgrignani 03/02 21:15 Domagnano Tre Fiori Virtus A1: Zani – A2: Lanuti 03/02 21:45 Multieventi La Fiorita Faetano A1: Ilie – A2: Tura 03/02 21:45 Fiorentino Folgore San Giovanni A1: Ercolani – A2: Lerza 03/02 21:45 Dogana Pennarossa Murata A1: Delvecchio – A2: Vandi 04/02 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Libertas

FSGC | Ufficio Stampa