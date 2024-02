Futsal, San Marino acciuffa Malta in rimonta: a Labin è 4-4

Inizia con una grande rimonta contro Malta l’avventura della Nazionale di futsal alla February Cup di Labin, in Croazia. La formazione isolana sblocca la gara al 6’ con un potente destro di Alves. Il raddoppio arriva con una comoda deviazione sul secondo palo di Mangion su assist al bacio di Portelli. E qui c’è la prima delle risposte a tono dei Titani: a stretto giro Moretti è scaltro ad interrompere il giro palla avversario e a battere il portiere nel tu per tu. Malta ritrova il doppio vantaggio nella parte finale della prima frazione applicando uno schema da corner che libera al tiro Borg, il cui destro di prima intenzione è inesorabile. Il 3-1 sarà anche il risultato del cambio campo. Nella ripresa, la girata di Ercolani propiziata dall’immediato recupero palla di Belloni consente ai Titani di rifarsi sotto. Malta prova a mettere il sale sulla coda a questi ultimi con il secondo centro personale di Borg, freddo davanti a Pazzini. Ma San Marino non esce affatto dalla partita. Anzi: Busignani, addirittura di tacco, dà il ‘la’ ad una rimonta che lo stesso universale del Fiorentino si incarica personalmente di completare colpendo da calcio piazzato. Questo adrenalinico 4-4 è stato il primo atto di percorso che, per i Titani proseguiva oggi con la sfida alla Svizzera. Ma il futsal sammarinese è rappresentato a Labin anche dalla classe arbitrale, segnatamente da Laurentiu Ilie, designato ieri come secondo in Groenlandia – Svizzera e oggi come primo in Malta – Danimarca.

Futsal Week February Cup| Malta – San Marino 4-4

MALTA

Brandon, Ciancio, Borg, G. Sammut, Mangion

A disposizione: Mifsud, Alves, Cachia, Zammit, Da Silva, Debono, Portelli, Telisi, Camilleri, Schembri, C. Sammut

Allenatore: Gabriel Dobre

SAN MARINO

Protti, Pasqualini, Busignani, Moretti, Ercolani

A disposizione: Pazzini, Toccaceli, Franciosi, Cavalli, Zafferani, Ceccoli, Belloni, Mattioli, Bacciocchi

Allenatore: Roberto Osimani

Arbitro 1: Aleš Peri? Mo?nik

Arbitro 2: Marko Boškovi?

Arbitro 3: Daniel Vigtogt Sorensen

Cronometrista: Dragan Župan

Ammoniti: Toccaceli, Busignani

Marcatori: 5’:49’ Alves, 10’:55’’ Mangion, 11’:17’’ Moretti, 17’:28’’ e 27’:22’ ’Borg, 26’:46’’ Ercolani, 28’:34’’ e 45’:23’’ Busignani

FSGC | Ufficio Stampa