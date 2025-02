Futsal San Marino: sfida d’alta quota tra Murata e La Fiorita col Pennarossa in agguato

Domani sera prenderà il via la ventesima giornata del Campionato Sammarinese di futsal, terzo turno nello spazio di una settimana o poco più, considerando l’impegno dello scorso giovedì. Sarà soprattutto l’occasione per il confronto tra Murata e La Fiorita, che appena due settimane fa sembrava poter lanciare un duello per il primato in regular season e che invece oggi, viste le due recenti sconfitte dei Gialloblù, mette in serio pericolo il raggiungimento della piazza d’onore per il club di Montegiardino. L’incontro è programmato a Dogana, domani sera alle 21:45.

Vorrà approfittarne – in un modo o nell’altro – il Pennarossa, seconda forza del torneo con sei punti di ritardo dal Murata e quattro di vantaggio sulla coppia composta da Virtus e La Fiorita (i Gialloblù sono gli unici ad aver già osservato il turno di riposo). Per certi versi, i Biancorossi quasi si augurano che il Murata si mantenga imbattuto dal momento che i principali benefici della stagione regolare mutuano dal raggiungimento delle prime due posizioni. Il trofeo, infatti, sarà assegnato solo al termine della fase playoff. La squadra di Novembrini incrocerà il Faetano – reduce dal turno di riposo – nell’unico incontro programmato a Domagnano.

Il derby di Borgo Maggiore tra Libertas e Cailungo, invece, aprirà il programma di Fiorentino alle 20:15. I Granata vogliono interrompere una lunga serie di sconfitte, trovandosi davanti una squadra quadrata che cerca punti per mettere una seria ipoteca sulla partecipazione alla postseason. E, perché no, immaginare un sorpasso ai danni del Tre Fiori – oggi due punti più su. La squadra di Pollini incrocerà la Juvenes-Dogana con l’obiettivo di riprendersi dai quattro K.O. in serie con Virtus, Murata, Domagnano e Pennarossa. La sfida si disputerà a partire dalle 21:45 a Fiorentino.

L’omonimo club rossoblù detentore del titolo sarà di scena a Dogana, dove affronterà il Domagnano. I Lupi aggiornano la sfida a distanza con il Tre Penne per centrare il quinto posto in graduatoria. Entrambe favorite alla vigilia, dovranno dimostrarsi migliori di Fiorentino e Folgore – le grandi protagoniste delle più recenti stagioni del rimbalzo controllato sammarinese. I Biancazzurri guidati da Penserini, come anticipato, sfideranno il club di Falciano sul parquet del Multieventi (domani, ore 21:45). Incontro, quest’ultimo, affidato alla coppia arbitrale gibilterriana composta da Borrego e Prescott – affiancati da Tura in qualità di terzo arbitro. I due internazionali dell’Associazione Arbitrale di Gibilterra saranno impegnati anche nel posticipo di mercoledì, sempre al Multieventi e sempre alle 21:45. In quella circostanza toccherà a San Giovanni e Virtus, in corsa per obiettivi diametralmente opposti. I Neroverdi non hanno abbandonato l’idea di centrare il secondo posto in classifica, mentre i ragazzi di Franchino – oggi penultimi – dovranno infilare più di un risultato positivo nell’ultimo terzo di stagione regolare per pensare di ricucire lo strappo di sette punti rispetto al dodicesimo posto.

Nell’ambito del progetto che ha portato gli ufficiali gibilterriani a San Marino – tanto nel campionato di calcio quanto in quello di futsal –, due arbitri in quota ASA sono volati all’ombra della Rocca. Si tratta di Lerza e Delvecchio, designati per due sfide della quattordicesima giornata del torneo gibilterriano: Zoca Bastion-Laguna 2007 (giocata ieri) e Bavaria-Hercules (in programma oggi, alle 16:30).

Questo il programma parziale della 21° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 21. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA LUOGO Libertas Cailungo A1: Lanuti – A2: Vandi – A3: Mazza 24/02 20:15 Fiorentino Tre Fiori Juvenes-Dogana A1: Lerza – A2: Zani – A3: Mazza 24/02 21:45 Fiorentino Domagnano Fiorentino A1: Ilie – A2: D’Adamo 24/02 20:15 Dogana Murata La Fiorita A1: D’Adamo – A2: Ilie 24/02 21:45 Dogana Pennarossa Faetano A1: Piccoli – A2: Sgrignani 24/02 21:15 Domagnano Tre Penne Folgore A1: Borrego – A2: Prescott – A3: Tura 24/02 21:45 Multieventi San Giovanni Virtus A1: Prescott – A2: Borrego – A3: Tura 26/02 21:45 Multieventi Turno di riposo: Cosmos

