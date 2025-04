G7: sindaco Zattini “Forlì protagonista delle Politiche Internazionali”

Mercoledì 10 luglio, alle 19.00, l’Abbazia di San Mercuriale ospita il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori per il G7 Scienza e Tecnologia.

Mercoledì 10 luglio, per la prima volta nella storia del capoluogo romagnolo, la riunione ministeriale del G7 su scienza e tecnologia presieduta dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sbarcherà a Forlì con un appuntamento di grande prestigio, volto a far conoscere le eccellenze dell’alta formazione artistica e musicale italiana. Alle ore 19.00 presso l’Abbazia di San Mercuriale, infatti, si svolgerà il concerto dell’Orchestra sinfonica nazionale dei conservatori italiani alla presenza di circa 120 invitati.

A dirigere la formazione sarà la direttrice d’orchestra Gianna Fratta. Il concerto, che sarà aperto dall’Inno nazionale italiano, renderà omaggio al grande repertorio operistico italiano e in particolare a Giacomo Puccini di cui, quest’anno, ricorre il centenario della scomparsa. In programma anche musiche tratte dalle opere di Gioacchino Rossini e, a conclusione, l’Inno d’Europa. L’iniziativa è voluta dal Ministero dell’Università e della Ricerca per promuovere il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e per offrire un’occasione straordinaria a validissimi studenti dei Conservatori. I 56 giovani strumentisti dell’Orchestra Sinfonica sono stati selezionati nel corso di audizioni a livello nazionale. Sul palco saliranno anche cinque cantanti solisti: Alessia Rosa D’Abruzzo (soprano), Seojun Yun (tenore), Sara Di Fusco (soprano), Mattia Angelo Ribba (basso), Lorena Cesaretti (soprano).

Il concerto potrà essere seguito anche in diretta streaming tramite il canale Youtube del Ministero dell’Università e della Ricerca:

https://www.youtube.com/live/ UXmFf38NHEw?feature=shared

In una Piazza Saffi preclusa già dalle ore 17.00 al transito veicolare e pedonale, eccetto residenti e autorizzati, il sindaco Gian Luca Zattini si appresta a dare il benvenuto ai big della politica internazionale e all’arrivo delle delegazioni di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America.

“A chi dice che Forlì è una città isolata, rispondiamo con i numeri del G7” – dichiara con una punta di orgoglio il sindaco Gian Luca Zattini. “Il concerto vedrà i Ministri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America incontrarsi in uno dei luoghi simbolo del nostro territorio, punto di riferimento del patrimonio artistico e della storia millenaria di tutta la Romagna. Ne siamo profondamente orgogliosi. Ancora una volta Forlì farà parlare di sé in tutto il mondo per la centralità che sta rafforzando nei grandi scenari della politica italiana ed internazionale. Siamo pronti a fare la nostra parte” – conclude il sindaco – “e ad essere i protagonisti di un futuro sempre più equo e sostenibile”.