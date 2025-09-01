Gabicce, gatto intrappolato in un bunker alla Valugola: lo liberano i Vigili del Fuoco con la Polizia Locale

Un sabato pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia per un gattino si è concluso con un sospiro di sollievo. Poco dopo le 14:30, nella zona di Vallugola, un gatto è rimasto intrappolato in un vecchio bunker adibito a deposito di materiali, scatenando momenti di forte preoccupazione tra i proprietari, turisti in vacanza a Pesaro.

Dopo diversi tentativi falliti di liberarlo, la coppia ha chiesto l’intervento dei soccorsi. In pochi minuti sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Pesaro, supportata dalla Polizia Locale. Mentre quest’ultima ha messo in sicurezza l’area, i pompieri hanno predisposto le attrezzature necessarie e, con grande attenzione, sono riusciti a raggiungere l’animale e a riportarlo all’esterno.

Il micio, per fortuna illeso, è stato riconsegnato ai padroni che lo hanno potuto riabbracciare tra la commozione e l’applauso dei presenti. L’operazione, durata circa un’ora, si è chiusa senza complicazioni, lasciando spazio soltanto alla gioia per un lieto fine che ha trasformato la paura in gratitudine.