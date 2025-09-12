Gabicce Mare celebra il celebre Ciao della Piaggio: domani il raduno tra mare, colline e passione

Gabicce Mare si prepara a ospitare domani, sabato 13 settembre, la prima edizione di “Ciao Gabicce”, il raduno dedicato al leggendario Ciao della Piaggio, simbolo di libertà su due ruote e icona della cultura motociclistica italiana. L’evento, che coinvolgerà appassionati e collezionisti provenienti da tutta Italia, unisce la passione per i motori alla bellezza dei paesaggi tra mare e colline del territorio.

Il raduno partirà dalla centralissima Piazza Matteotti, dove fin dalle 8 del mattino sono previste le registrazioni dei partecipanti, con consegna della maglietta ufficiale e dei gadget dedicati. Saranno esposti anche i modelli di Ciao più rari e affascinanti. Alle 9:30 è prevista la colazione vista mare presso il Mississippi, seguita da un giro panoramico di circa 20 km attraverso Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo, un percorso pensato per godere di ogni scorcio tra mare e colline.

La giornata proseguirà con momenti di convivialità: aperitivo rinfrescante alle 11:30 a Casteldimezzo e pranzo al ristorante Belsit di Gabicce Monte alle 12:30. Nel pomeriggio, dopo il ritorno in Piazza Matteotti, ci saranno le premiazioni dei Ciao più originali, vintage e restaurati, seguite dall’inaugurazione di un murale dedicato al raduno in via Panoramica, all’altezza dell’Hotel Venus. La chiusura dell’evento sarà affidata a un dj set “Ciao Estate” sulla Terrazza Mississippi alle 17.

Il raduno, organizzato dall’associazione commercianti Gabicce Futura e VisitGabicce in collaborazione con Ciao Team Europa, mira a celebrare la storia del Ciao Piaggio, creando una nuova tradizione e uno spazio di condivisione tra appassionati.