Gabicce Mare e Monte, un luglio ricco di eventi tra musica, teatro e cultura: il calendario di tutti gli eventi

Luglio si preannuncia esplosivo per Gabicce Mare e Gabicce Monte, con un calendario fitto di eventi che abbracciano musica, teatro, letteratura, cinema, arte, mercatini e attività per tutta la famiglia. Un programma pensato per residenti e turisti, in grado di trasformare ogni serata in un’occasione speciale.

Musica dal vivo e intrattenimento in Piazza Municipio

Tantissimi gli appuntamenti musicali sotto le stelle, tutti a ingresso libero. Si parte il 4 luglio con Tony B Italian Songs, si prosegue il 5 luglio con Stefano Ligi, il 6 con Pop Delux e Cristina Di Pietro e il 12 con la Revolution Band. Il 19 luglio tocca all’orchestra Musica Folkestra, mentre il 26 luglio la serata si fa elegante con il concerto del Simply Trio in occasione del Premio di giornalismo Gabicce Donna.

Letteratura e incontri culturali: Salmastro e Inchiostro

Torna anche quest’anno la rassegna letteraria Salmastro e inchiostro, ospitata nello spazio Mississippi. Questi gli appuntamenti:

3 luglio : Andrea Gheduzzi presenta Polvere del passato

10 luglio : Filippo Nanni dialoga su Il condolo di Alice

17 luglio : Marino Rossini racconta Evelina e le fate e Luciana la partigiana

24 luglio : una serata dedicata a Giovanni Pascoli e i trabaccoli

31 luglio: Alessandra Parodi presenta Di donna in donna

Cinema, teatro e spettacoli speciali

Il 9 luglio, l’area sportiva si trasformerà in un’arena sotto le stelle per una serata di Cinema all’aperto. Il 27 luglio, spazio al teatro con Le Notti Bianche, rappresentazione teatrale liberamente ispirata all’opera di Dostoevskij.

Eventi speciali, commemorazioni e giornate nazionali

Il 25 luglio si celebrano i 160 anni della Guardia Costiera, con una cerimonia presso la Capitaneria di Porto. Sempre il 25, alla spiaggia Sottomonte, si tiene la Giornata Nazionale del Salvataggio Acquatico, con dimostrazioni pratiche e attività per grandi e piccoli.

Per famiglie e bambini

Gabicce pensa anche ai più piccoli: l’11 luglio torna il tradizionale Mercatino dei bambini in Piazza Municipio, seguito il 18 luglio dal Ludobus, un parco giochi itinerante con laboratori e attività creative.

Mercatini e serate sotto le stelle

Una sera in via Leopardi, con mercatini e musica, è prevista per 14 e 28 luglio, mentre il 16 luglio si celebra la tradizionale Rustida dei Bagnini, una delle feste più attese dell’estate. Il 18 luglio, per chi cerca divertimento in spiaggia, c’è il Sottomonte Beach Party dalle 18:30.

Mostre ed esposizioni

Due le rassegne d’arte in programma:

5–26 luglio , presso lo spazio Mississippi: “Arcana – Il leone del nuovo orizzonte”, mostra di Andrea da Montefeltro.

20–28 luglio, nella Sala del Consiglio: esposizione dei Pittori Itineranti di Fiorenzuola di Focara, inserita nei Lunedì dell’Arte.

Mercatini serali estivi

Per tutta l’estate, mercatini serali animeranno Via del Porto ogni lunedì, mercoledì e venerdì (ore 19:00–24:00), e Gabicce Monte tutte le domeniche sera, con artigianato, prodotti locali e curiosità.