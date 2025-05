Gabicce Mare, un giugno tra musica, sport e cultura: ecco tutti gli eventi del mese

È all’insegna del viaggio esperienziale il calendario degli eventi di giugno promosso dal Comune di Gabicce Mare per la stagione 2025. Sotto lo slogan “Il nostro territorio, il tuo viaggio”, l’amministrazione e le associazioni locali propongono un programma che non è solo un elenco di appuntamenti, ma una vera e propria “mappa” per scoprire, vivere e attraversare le tante anime della località tra mare e collina.

Il mese si apre con un lungo weekend di appuntamenti dal 30 maggio al 2 giugno, tra le celebrazioni della Stella Maris, il Gabicce Food Fusion con piatti tipici e contaminazioni gourmet nei ristoranti della città, tornei sportivi e il Festival “Calcio Comunità Educante”.

Non mancano i momenti musicali e culturali: il 5 giugno in Piazza Municipio si esibiranno gli allievi della Scuola di Musica Creobicce, mentre il 13 e 14 giugno la spiaggia Sottomonte ospiterà “A piedi nudi sulla terra”, spettacolo immersivo con Elio Germano tratto dall’omonimo testo di Folco Terzani. La rassegna Saluti da Gabicce – Golden Hour accompagnerà il mese con appuntamenti al tramonto in varie location: Piazza Valbruna, Giardini Unità d’Italia, Baia Vallugola e la Spiaggia Sottomonte.

Il 21 giugno sarà il giorno della Cerimonia della Bandiera Blu, simbolo di qualità ambientale e accoglienza, mentre il 27 prende il via l’11ª edizione di Disco Diva, il festival dedicato alla disco music anni ’70 e ’80 che animerà Gabicce Monte fino al 29 giugno con concerti, talk e DJ set.

Spazio anche alle mostre, come “Pasolini e il calcio” al Mississippi (fino al 12 giugno), i “Lunedì dell’Arte” in Piazza Municipio, e “Ciao 2001 e i miti della musica”, esposizione dedicata alle copertine iconiche delle riviste musicali anni ’70-’80 in programma dal 26 al 29 giugno.

Confermati i tradizionali mercatini serali in via del Porto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 24, e diversi eventi sportivi come la podistica “La Panoramica” il 15 giugno e il torneo di subbuteo il 22.

Un mese ricco di proposte per tutti i gusti, in una Gabicce Mare che si racconta come destinazione da vivere passo dopo passo.