Gabicce riscopre il turismo sostenibile: boom di visitatori nei weekend grazie al noleggio e-bike

Una pedalata alla scoperta del Parco San Bartolo, un tuffo nei borghi arroccati, una salita dolce verso panorami mozzafiato sul mare: è l’esperienza che sempre più turisti scelgono di vivere a Gabicce grazie al servizio di noleggio e-bike promosso da Visit Gabicce.

Situato in Viale della Vittoria 23, il punto noleggio ha acceso la miccia di un turismo nuovo, più lento, sostenibile e immersivo, che sta conquistando famiglie, sportivi e viaggiatori in cerca di autenticità. Le bici elettriche permettono infatti di raggiungere con facilità angoli nascosti del territorio, coniugando relax e avventura, senza rinunciare al comfort.

«Con le nostre e-bike – spiegano da Visit Gabicce – chiunque può vivere Gabicce Mare e l’entroterra circostante in modo attivo, senza necessariamente essere allenato. È un’opportunità per esplorare percorsi naturali e storici che spesso restano fuori dai circuiti turistici tradizionali».

Il progetto ha contribuito in modo concreto a destagionalizzare i flussi turistici, attirando viaggiatori anche nei mesi primaverili e autunnali, e favorendo un modello di sviluppo in armonia con l’ambiente. Oggi, il noleggio e-bike è molto più di un semplice servizio: è diventato un simbolo di rinascita per il turismo a Gabicce, capace di valorizzare il territorio e coinvolgere attivamente la comunità locale.