GALA DEL CENTENARIO DEL CIRCOLO TENNIS RIMINI. Una serata d’onore per festeggiare un secolo di storia del Circolo Tennis Rimini.

GALA DEL CENTENARIO DEL CIRCOLO TENNIS RIMINI

1925 – 2025: una serata d’onore per festeggiare un secolo di storia del Circolo Tennis Rimini. Istituzioni, soci e amici si sono ritrovati insieme sul campo centrale per rendere omaggio a cento anni di passione, tenacia e ospitalità.

Sabato 19 luglio 2025, il tennis a Rimini ha fatto festa: un compleanno atteso e condiviso, quello dei cento anni del Circolo Tennis Rimini. Un traguardo che in Italia possono vantare solo una manciata di club, celebrato in una cornice tirata a lucido e allestita per l’occasione. Il Circolo, fondato nel 1925, è oggi uno dei punti di riferimento dello sport cittadino e nazionale, con una scuola tennis riconosciuta e un’attività sociale vivace che coinvolge centinaia di appassionati.

A fare gli onori di casa, Gilberto Fantini, presidente storico del Circolo e presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, che nel suo discorso ha ripercorso le tappe fondamentali della storia del Circolo:

“Da quando nel 1925 il Circolo è stato fondato tra piazza Tripoli e Pascoli, a Villa Tilde, è sempre stato un punto di riferimento per la città e un ritrovo di persone per bene. Tra le cose che ci rendono più orgogliosi ci sono i nostri ragazzi, che qui trovano un luogo di crescita sportiva e personale, dove si trasmettono valori che vanno ben oltre il campo da gioco. In questi cento anni abbiamo attraversato epoche diverse, ma lo spirito di comunità, il rispetto e la passione per il tennis sono rimasti immutati. Celebrare oggi il nostro centenario significa guardare con gratitudine al passato e con entusiasmo al futuro.”

La serata, condotta da Elena Ramognino, volto noto di SuperTennis TV, è stata scandita da momenti istituzionali, racconti e aneddoti. Il tutto accompagnato dalla raffinata musica dal vivo di Kelly Joice e da un brindisi sotto le stelle che ha coinvolto i 250 ospiti presenti e i tanti giovani tennisti, simbolo della continuità e del futuro del Club.

Numerosi gli ospiti istituzionali, tra cui l’Assessore allo Sport e alla Cultura del Comune di Rimini, Michele Lari, che ha voluto sottolineare come cent’anni di sport significhino anche cent’anni di educazione, inclusione, socialità e rispetto. Ha evidenziato come il Circolo rappresenti un esempio virtuoso di come una realtà sportiva possa crescere nel tempo mantenendo vivi i valori fondanti dello sport e della convivenza civile.

Ha preso poi la parola Raimondo Ricci Bitti, Consigliere della FITP e membro di Tennis Europe, che ha ricordato come il tennis non sia soltanto competizione, ma anche cultura sportiva, formazione e crescita personale. Secondo Ricci Bitti, i circoli come quello di Rimini costituiscono la vera ossatura del movimento tennistico, poiché da questi luoghi passano generazioni di atleti, appassionati, dirigenti e volontari che contribuiscono alla crescita del tennis italiano ed europeo.

Significative e sentite anche le parole dell’onorevole Andrea Gnassi, deputato, che di Rimini è stato sindaco e presidente della Provincia, che ha voluto rendere omaggio al Circolo e al suo ruolo nella storia sportiva e sociale della città. Gnassi ha ricordato come il Circolo Tennis Rimini sia una realtà importante non solo per la sua lunga tradizione sportiva, ma anche per il ruolo fondamentale che svolge nella coesione sociale. Ha osservato come la serata fosse animata da amici, professionisti, imprenditori e cittadini riminesi che si riconoscono nei valori condivisi e nel rispetto della comunità. Ha infine sottolineato il lungo impegno del presidente Gilberto Fantini, che ha guidato il Circolo per quasi un terzo della sua storia, custodendone con passione l’identità e rinnovandone lo spirito. Per Gnassi, il Circolo è una risorsa preziosa e un luogo identitario per la città, destinato a far parte anche del futuro del “Triangolone”.

Il Gala del Centenario rappresenta solo il primo degli eventi previsti nel corso del 2025 per celebrare un secolo di sport, amicizia e aggregazione. Tra le iniziative annunciate: la pubblicazione di un volume fotografico sulla storia del Circolo, un torneo speciale e altre sorprese che accompagneranno pubblico e soci fino alla fine dell’anno.

A chiusura della serata, le parole di augurio del presidente Gilberto Fantini:

“Siamo estremamente orgogliosi di questo traguardo e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo del nostro Circolo nel corso degli anni: atleti, allenatori, dirigenti, sponsor e soprattutto i nostri fedeli sostenitori.

Il Centenario non è solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche per guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.”

La storia continua. Buon compleanno, Circolo Tennis Rimini.

A.S.D. Circolo Tennis Rimini