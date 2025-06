“Galà dello Sport Città di Cervia”. Un grande successo della prima edizione dell’evento, organizzato per celebrare i campioni sportivi e le associazioni sportive del territorio 

Una serata di grande successo, ieri sera 16 giugno nella elegante cornice del Club Hotel Dante, per la 1^ edizione del “Galà dello Sport Città di Cervia”, che ha visto la partecipazione di oltre cinquecento persone.

Un evento per celebrare lo sport cervese in tutte le sue forme e i suoi protagonisti, dagli atleti di oggi e di ieri, alle associazioni sportive che operano quotidianamente sul territorio.

A premiare, il Sindaco Mattia Missiroli, il Vicesindaco con delega allo sport Gianni Grandu, la componente della Giunta regionale Coni Eleonora Maria Guarini e il Presidente della Consulta dello Sport di Cervia Marco Casetti.

La serata è stata condotta dalla giornalista Sabrina Sgalaberna e allietata dagli intermezzi musicali della cantante cervese Chiara Valentini.

Nel corso dell’evento, per ogni società sportiva aderente all’iniziativa, sono stati dati riconoscimenti agli atleti e alle squadre (segnalati dalle società stesse) che nel corso del 2024 si sono distinti per le performance sportive.

Inoltre, sono stati previsti premi per cinque categorie speciali: Campioni del mondo, Carriera sportiva, Campione emergente, Società che lavorano per la valorizzazione dello sport e Sport e Sociale.

Per la categoria Campioni del mondo sono stati consegnati riconoscimenti a Matteo Galassi, campione di scherma non presente in sala perché impegnato in questi giorni con la Nazionale agli Europei di scherma a Genova; Marcello e Dario Luciani, campioni di vela che hanno vinto il Campionato del Mondo nel 1993 in Svezia, Erika Magrini, campionessa di karate vincitrice del titolo mondiale nel 2014 in Brasile, Paolo Pambianco ed Enrico Casadei, campioni di tennis che nel 2017 hanno conquistato la medaglia d’oro a Miami al Campionatio del Mondo a squadre Itf Over 50.

Per la categoria Carriera sportiva sono stati consegnati riconoscimenti ad atleti cervesi che nel corso della loro vita si sono impegnati per la promozione dello sport: Massimo Carli per la sua lunga attività nel ciclismo e nella promozione di questa disciplina; Sandra Cecchini, tennista professionista che nel 1988 è stata la n. 15 del mondo, Giancarlo Magrini, giocatore, allenatore e dirigente del mondo del calcio; Alberto Mambelli, un pezzo di storia del calcio con alle spalle prestigiose cariche ai vertici della FIGC e della Federcalcio.

Come Campione emergente è stato premiato Pietro Piraccini, giovane atleta dell’età di 9 anni, vincitore della Coppa Italia debuttanti motocross.

Quali Società che lavorano per la valorizzazione dello Sport organizzando eventi che hanno per la città anche un importante impatto sull’economia turistica sono stati premiati Adriasport di Sport Travel, Adriatic Golf Club Cervia, Cervia Run, Circolo Nautico Amici della Vela, Le Siepi Cervia, Polisportiva 2000 Tennis, Fantini Group e Mario Baldassari per il Vip Master Tennis.

Il premio della categoria Sport e Sociale, a chi impiega lo sport anche come strumento a favore della solidarietà, è stato consegnato ai Cerviaman, il gruppo di triatleti che partecipa alle gare con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà.

Il Vicesindaco con delega allo Sport Gianni Grandu: “Il grande successo di questo evento è la testimonianza di come attraverso lo sport si possa costruire una comunità coesa, sana e inclusiva. Abbiamo acceso i riflettori sulle tante associazioni del territorio che operano in particolare con i giovani, sui tanti campioni e atleti e sulle numerose realtà sportive che portano prestigio a Cervia e la rendono una città viva e attiva. Lo sport è uno strumento di crescita sociale, educativa e culturale. Dobbiamo essere grati a chi con dedizione e passione valorizza l’impegno e il senso di appartenenza che lo sport sa generare, educando i giovani e promuovendo sani stili di vita. Il primo Gala dello Sport Città di Cervia è stato una grande festa, un appuntamento che proporremo ogni anno, un’ulteriore occasione dedicata al mondo dello sport che riteniamo fondamentale coltivare e sostenere, in quanto rappresenta un vero punto di forza per la nostra città”.

Cervia, 17 giugno 2025