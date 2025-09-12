Gambettola, prende forma il murales di Giulia Dall’Ara per “Bosco – Urban Art Project”

Ha preso il via a Gambettola, in piazza Foro Boario, la realizzazione del murales dell’artista Giulia Dall’Ara, in vista della sesta edizione di Bosco – Urban Art Project, il festival dedicato all’arte urbana che si terrà dal 4 al 19 ottobre 2025.

Il progetto, a cura dell’associazione Circuiti Dinamici con il sostegno del Comune di Gambettola, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia-Romagna e dell’Unione Rubicone e Mare, quest’anno pone al centro il tema del cibo come specchio della civiltà, dopo aver esplorato quello della casa nella scorsa edizione. L’opera site-specific di Dall’Ara intreccia simboli legati alla memoria collettiva del mercato locale, reinterpretando il cibo come gesto quotidiano, rituale e sociale.

Domani, sabato 13 settembre alle 19, nella sede di Daidonca cucina di paese (via Foro Boario 12), è in programma la serata “Voci di mercato a tavola”, un momento di incontro con l’artista e di avvicinamento al programma del festival. La cucina di paese proporrà un menù ispirato alla tradizione romagnola, unendo sapori antichi e creatività contemporanea.