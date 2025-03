Gatteo: al via la mostra “Sulla via delle origini” con i reperti archeologici dalla protostoria

Dal 29 marzo, la Biblioteca comunale G. Ceccarelli di Gatteo ospita la mostra “Sulla via delle origini. Gatteo nella protostoria”, un’importante esposizione che racconta la storia antica del territorio attraverso i reperti rinvenuti durante gli scavi archeologici condotti tra il 2018 e il 2020 presso il Nuovo Polo Logistico Teddy. Coordinata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, la mostra si concentra sulle scoperte di un villaggio protostorico e di sepolture risalenti all’età preistorica e protostorica, che offrono uno spunto fondamentale per conoscere la vita quotidiana e le attività artigianali del passato.

Tra gli oggetti più significativi esposti ci sono i corredi funerari e i materiali di uso quotidiano, che permettono di approfondire le dinamiche sociali e culturali della popolazione che abitava Gatteo tra l’VIII e il VI secolo a.C. La mostra, che sarà inaugurata sabato 29 marzo, sarà visitabile fino al 30 settembre, con aperture straordinarie previste per il 6 aprile, il 4 maggio e il 7 settembre, oltre alle visite guidate gratuite offerte durante il fine settimana inaugurale.

Le attività in programma includono visite guidate per adulti e laboratori didattici per bambini dai 7 ai 10 anni. Le visite sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria. Il progetto espositivo è stato curato dal MZDS – Manzi e Zanotti Design Studio e da Cristian Tassinari per Tecne s.r.l., con il coordinamento scientifico della dott.ssa Annalisa Pozzi.

“L’inaugurazione di questa nuova sala espositiva è un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio storico del nostro territorio”, afferma Stefania Bolognesi, Assessora alla Cultura del Comune di Gatteo. “I reperti, restaurati grazie ai fondi del Ministero della Cultura, sono un segno tangibile dell’importanza storica di Gatteo e contribuiranno a rendere la nostra comunità più consapevole delle proprie radici.”

La mostra, che segna un importante momento di valorizzazione per Gatteo, si inserisce nel più ampio progetto di creazione di un Parco Archeologico che vedrà la realizzazione di un nuovo museo dedicato interamente ai rinvenimenti. Il Sindaco Roberto Pari sottolinea l’importanza di questa iniziativa non solo per la valorizzazione culturale, ma anche per le ricadute turistiche e scolastiche che potrà avere sulla comunità.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Biblioteca G. Ceccarelli al numero 0541 932377.