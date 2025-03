Gatteo, mostra archeologica sui rinvenimenti del nuovo polo logistico Teddy

Il Comune di Gatteo, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, è lieto di annunciare l’apertura di una nuova mostra archeologica dedicata ai rinvenimenti effettuati tra il 2018 e il 2020 durante gli scavi nel Nuovo Polo Logistico Teddy. La mostra sarà ospitata nella Biblioteca Comunale G. Ceccarelli, dal 29 marzo al 30 settembre 2025, e offrirà un viaggio attraverso la storia del territorio gatteano, dal periodo preistorico fino all’epoca romana.

Un Viaggio nel Tempo: Dai Corredi Funerari alla Vita Quotidiana

I ritrovamenti archeologici di Gatteo hanno svelato un’importante area insediativa, con evidenti tracce di abitazioni e attività produttive che risalgono all’età Protostorica, tra l’VIII e il VI secolo a.C. In particolare, il sito ha restituito un abitato legato a un sepolcreto e a zone di produzione che illuminano importanti aspetti della vita e della cultura di quei tempi. I corredi funerari e i materiali d’uso rinvenuti, fra cui strumenti quotidiani e oggetti di valore, saranno esposti per far conoscere al pubblico la cultura materiale di quella società, che ci parla delle tradizioni, delle credenze e delle attività quotidiane di una civiltà antica.

Inaugurazione e Visite Guidate

La mostra sarà inaugurata il 29 e il 30 marzo 2025, con visite guidate gratuite che si terranno in due fasce orarie, dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 16:30 alle 18:00. L’ingresso è gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione per la visita.

Laboratorio Didattico per Bambini

In aggiunta alle visite guidate, domenica 30 marzo, dalle 16:00 alle 18:00, sarà organizzato un laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria. Il laboratorio offrirà un’opportunità educativa per i più giovani di esplorare il mondo della storia e dell’archeologia in modo interattivo.

Aperture Straordinarie e Visite con Guida

La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della Biblioteca G. Ceccarelli, previa prenotazione al numero 0541 932377. Inoltre, sono previste aperture straordinarie con visita guidata gratuita nelle seguenti date:

Domenica 6 aprile, dalle 10:00 alle 12:00

Domenica 4 maggio, dalle 10:00 alle 12:00

Domenica 7 settembre, dalle 10:00 alle 12:00

Dettagli Logistici e Accessibilità

La mostra è accessibile sia in auto che con mezzi di trasporto pubblici. La Biblioteca G. Ceccarelli si trova in via Roma, 13, a Gatteo.

Per informazioni e prenotazioni

Contattare la Biblioteca G. Ceccarelli al numero 0541 932377.