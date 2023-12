Gatteo. Pollini, contratto integrativo rinnovato: supporto all’omogenitorialità e protocollo per lo smart working

Oggi, il 18 dicembre 2023, le organizzazioni sindacali di categoria FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL del territorio di Forlì Cesena hanno firmato il rinnovo del contratto integrativo aziendale della POLLINI Spa. L’accordo riguarda il triennio 2024-2026 e prevede misure riguardanti la genitorialità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la salute e sicurezza e il contrasto alla violenza di genere. Tra le misure, l’azienda riconosce un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita per trattare tematiche di prevenzione e informazione sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Vengono anche riconosciute 8 ore di permesso retribuito aggiuntive per incentivare la prevenzione medica e la cura. Per quanto riguarda la precarietà, si è convenuto di abbassare del 7% il limite tra contratti a termine e contratti a tempo indeterminato. Sono state condivise misure a sostegno della genitorialità e omogenitorialità, permettendo ai genitori di rientrare gradualmente al lavoro utilizzando part-time, congedo parentale e riposi per la cura dei figli. Si avvia anche una fase sperimentale di rimodulazione dell’orario di lavoro nei mesi estivi e si riconosce un giorno aggiuntivo di permesso retribuito per dipendenti impegnati in attività di volontariato. Inoltre, viene istituito un protocollo di smart working per il settore impiegatizio, permettendo di lavorare da casa per 2 giorni a settimana. L’azienda si impegna anche a contrastare la violenza di genere, riconoscendo un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita sul tema e offrendo ulteriori misure di supporto alle vittime. È stato istituito anche un piano welfare aziendale e un premio variabile che può essere convertito in beni e servizi con un’aggiunta del 15% da parte dell’azienda. L’accordo è stato condiviso dall’assemblea dei dipendenti, che ha dato mandato alle organizzazioni sindacali di firmarlo. La FILCTEM-CGIL di Forlì Cesena esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, che rispecchia gli obiettivi stabiliti durante il congresso di unificazione della categoria provinciale avvenuto lo scorso anno.