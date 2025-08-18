Gaza, Hamas valuta nuova proposta di cessate il fuoco ricevuta da Israele: tregua di 60 giorni e rilascio ostaggi

I negoziatori di Hamas al Cairo hanno ricevuto una nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza, che prevede una tregua iniziale di 60 giorni e il rilascio degli ostaggi in due tranche.

Secondo quanto dichiarato da un funzionario palestinese all’AFP, la proposta rappresenta un accordo quadro per avviare negoziati verso un cessate il fuoco permanente.

Hamas, ha spiegato la fonte, terrà consultazioni interne tra i propri leader e con le altre fazioni palestinesi per valutare la proposta e decidere i prossimi passi.