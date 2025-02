GDF RIMINI: FIAMME GIALLE AMBASCIATORI DI PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA

A seguito dell’invito della dott.ssa Gloriamaria Paci, Presidente dell’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy APS, la Guardia di Finanza di Rimini è tornata tra i banchi di scuola insieme agli studenti della Scuola Primaria CEIS – Centro Educativo Italo Svizzero – di Rimini per prendere parte al Progetto “Ambasciatori di Privacy e Sicurezza Informatica”, realizzato dall’Associazione presieduta dalla dott.ssa Paci. All’incontro hanno partecipato, in collegamento, anche gli alunni della Scuola Primaria di San Pietro in Cariano (VR).

Il progetto, dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, è stato pensato per educare e sensibilizzare il mondo della scuola alla tutela dei diritti ed alla protezione dei dati personali nel paradigma della legalità, tema centrale che quest’anno è stato inserito nei corsi dedicati agli studenti per sottolineare l’importanza del valore educativo della legalità.

Tema dell’incontro è stato la tutela della privacy e ai bambini è stato insegnato, giocando, a riconoscere i dati personali, a come proteggerli grazie all’utilizzo di diritti speciali riconosciuti dalla legge. Così attraverso dei giochi, ai quali i bambini hanno partecipato attivamente e con grande entusiasmo. Prendendo spunto dalle disavventure di Pinocchio, ingannato dal Gatto e la Volpe, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati è diventato un argomento meno tecnico e più coinvolgente, aiutando i bambini a capire l’importanza di proteggere i propri dati personali.

Ad affiancare i militari era presente anche Donny, il pastore tedesco delle unità cinofile del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, che ha suscitato grandissimo entusiasmo e gioia tra i bambini, coinvolgendoli in un’attività dimostrativa sull’ausilio del cane nelle attività del Corpo.

Nel corso dell’incontro, durante il quale i militari hanno risposto alle tante curiosità dei bambini, sono stati distribuiti anche i fumetti dedicati alle avventure di Finzy, il piccolo Grifone mascotte del Corpo, grazie ai quali si può contribuire alla crescita dei giovani lettori, esponendo con semplicità anche concetti complessi come quello della legalità.