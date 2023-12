GDF RIMINI: OPERAZIONE “NATALE SICURO”. SEQUESTRATI CIRCA 9 MILA PRODOTTI NON SICURI.

La Guardia di Finanza di Rimini, nell’ambito dell’operazione “Natale Sicuro”, ha sequestrato circa 9.000 prodotti non conformi agli standard di sicurezza dell’Unione Europea in vari esercizi commerciali. Questi prodotti, tra cui decorazioni, giocattoli e addobbi natalizi, mancavano delle informazioni essenziali come composizione, caratteristiche e avvertenze per l’uso in italiano. Gli articoli sono stati confiscati e i rappresentanti legali delle attività coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio, rischiando sanzioni fino a circa 26 mila euro. L’operazione sottolinea l’importanza del contrasto alla contraffazione e al commercio di prodotti non sicuri, attività che danneggiano il mercato legale e possono mettere a rischio la salute dei consumatori.