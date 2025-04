GENDARMERIA SAN MARINO. Tentativo di frode informatica ai danni di clienti di aziende sammarinesi.

È stato denunciato un accesso non autorizzato ai sistemi di posta elettronica di un’azienda sammarinese. L’attacco ha avuto come obiettivo la manipolazione di una comunicazione già avvenuta con un cliente. In particolare, gli hacker hanno sottratto una fattura precedentemente inviata e ne hanno alterato il contenuto, modificando in modo fraudolento l’IBAN indicato per il pagamento, sostituendolo con un codice bancario estero, appartenente a un istituto di credito portoghese. Successivamente, la fattura contraffatta è stata inviata al cliente come se provenisse dall’azienda sammarinese.

Si invitano tutti coloro che ricevono fatture tramite e-mail a prestare la massima attenzione verificando sempre la corrispondenza dei dati e di non effettuare pagamenti su coordinate bancarie non verificate.

Capitano Gabriele Gatti

Comandante del Reparto

Reparto Comando

CORPO DELLA GENDARMERIA