Gerry Scotti racconta sui social l’estate 2025 di Riccione

È Gerry Scotti il volto dei nuovi contenuti di promozione turistica di Riccione per l’estate 2025. Tra i conduttori più amati della televisione italiana, simbolo di calore, affidabilità e simpatia, “Lo Zio Gerry” è stato scelto per raccontare l’estate nella Perla verde dell’Adriatico, dando voce a una città che fa dell’accoglienza e della spontaneità i suoi tratti distintivi.

Al centro dell’amplificazione social c’è il claim “Riccione mette tutti d’accordo”, una sintesi chiara e diretta dello spirito riccionese: una destinazione capace di parlare a pubblici diversi e di offrire esperienze su misura, che si tratti di relax in famiglia, divertimento tra amici o momenti da condividere in coppia.

Nel reel principale, Gerry invita il pubblico a non lasciare l’estate al caso, ma a organizzare la propria vacanza con consapevolezza. Il suo stile – empatico, diretto, rassicurante ma mai serioso – accompagna lo spettatore con naturalezza, strappando un sorriso e trasmettendo, in pochi secondi, tutta la voglia di partire.

Il contenuto sarà diffuso e supportato da un piano media ad hoc sui canali social ufficiali per la promozione turistica di Riccione (Riccione Welcome su Instagram, Facebook e TikTok) distribuito fra reel e stories, con video pensati per entrare in sintonia con i diversi pubblici della città.

In parallelo a un reel principale, sono stati infatti realizzati tre altri contenuti originali, ciascuno ispirato a un momento iconico della vacanza riccionese e progettati per intercettare target differenti: giovani legati al mondo della notte, giovani coppie e famiglie con bambini. Attraverso uno stile spontaneo e immediato, Gerry accompagna lo spettatore tra emozioni, scorci suggestivi e atmosfere tipicamente estive, restituendo tutta l’autenticità di un’esperienza da vivere fino in fondo.

I contenuti saranno pubblicati sia in organico sia attraverso una campagna promozionale, attiva su tutto il territorio nazionale, puntando sui bacini turistici storicamente più rilevanti per Riccione: Emilia-Romagna e Lombardia, seguiti da Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e regioni del Sud, ma anche tutte le altre. Gerry Scotti parlerà a tutti gli italiani, con un messaggio trasversale, rassicurante e autentico, in grado di intercettare target ampi e differenziati.

Questa nuova iniziativa si inserisce all’interno di una strategia di comunicazione più ampia, già ampiamente attiva da maggio, che ha reso Riccione protagonista della scena mediatica nazionale. Dal 4 maggio la città è apparsa in una campagna televisiva trasmessa sulle principali reti Mediaset, durante programmi di punta come Amici, Le Iene e il TG5, fino alla finale di Coppa Italia. A partire dall’11 maggio è stata avviata anche la campagna radiofonica in collaborazione con il gruppo RadioMediaset – Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio 101 – con spot e citazioni live calibrati su pubblici diversi: giovane e diretto su Radio 105, sofisticato e culturale su Radio Monte Carlo, familiare e pop su Radio 101. A questa si affianca, già dal 12 maggio e fino al 30 giugno, una campagna digitale audio su Spotify, pensata per intercettare in modo immersivo il pubblico tra i 18 e i 44 anni. Una strategia integrata, multicanale e dinamica, che unisce media tradizionali e digitali, rafforzando l’immagine di Riccione come destinazione in grado di evolversi e dialogare con tutti.

Grazie anche al supporto social di Gerry Scotti, Riccione conferma la sua capacità di raccontarsi con autenticità e calore. Una città che non ha bisogno di urlare per farsi notare, ma che sceglie voci credibili, vicine alle persone, per dire – ancora una volta – che “Riccione mette tutti d’accordo”.

– Facebook: https://www.facebook.com/riccionewelcome/videos/1813080952756717

– Instagram: https://www.instagram.com/p/DKrQ1cdIMyF/

– TikTok: https://www.tiktok.com/@riccionewelcome/video/7513887476193299734

Comune di Riccione