Ginnastica Riccione Academy: Adriana Poesio alle Finali Nazionali

Saranno due le atlete della Ginnastica Riccione Academy che difenderanno i colori della Perla Verde alle Finali Nazionali del Campionato Individuale Gold, in programma a Fermo dal 6 all’8 dicembre prossimi. A Rebecca Aiello, già qualificata di diritto poiché campionessa regionale, si aggiunge Adriana Poesio, che ha staccato il pass venerdì scorso a Civitavecchia nella gara di ripescaggio nazionale.

Adriana, “prodotto” del fiorente vivaio della Ginnastica Riccione Academy e capitana della squadra di A1, è tra le migliori trenta ginnaste d’Italia all around nella categoria Senior 1.

“Sono felice perché è la prima volta che mi qualifico alla finale in tutti gli attrezzi – racconta Adriana -. Nella gara di venerdì ho cercato di mantenere la calma, perché di solito durante le competizioni mi viene un po’ di ansia, e ci sono riuscita: mi sono sentita più tranquilla e più pronta rispetto alle gare precedenti. È stata molto importante la presenza al mio fianco di Anton Stolyar (direttore tecnico della Ginnastica Riccione Academy) perché mi ha trasmesso tranquillità e dato tanti consigli”.

Quali sono stati gli attrezzi che le hanno dato maggiori soddisfazioni? “Il volteggio ed il corpo libero, dove ho fatto sì qualche piccolo errore, ma posso ritenermi soddisfatta”.

A Fermo gareggerà la mattina di venerdì 6 dicembre. Quale sarà il suo obiettivo? “L’obiettivo è fare tutti gli esercizi al meglio, evitando cadute e inserendo l’avvitamento a volteggio, se sarò pronta per farlo. Il sogno è arrivare tra le prime otto, anche se sarà molto dura. Se però dovessi fare tutto senza errori un buon piazzamento potrebbe essere alla mia portata”.

Insieme a lei alle Finali Nazionali ci sarà la sua compagna di squadra e di allenamenti Rebecca Aiello. “È bello essere in due della Ginnastica Riccione Academy in una competizione così importante. Anche se non gareggeremo nello stesso momento (Rebecca è nella categoria Junior 3 e sarà in pedana venerdì pomeriggio, ndr) ci sosterremo a vicenda”.