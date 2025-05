Ginnastica Riccione Academy, tra élite nazionale e nuovi traguardi: “Orgogliosi di tutto il nostro movimento”

È stata un’altra stagione super per la Ginnastica Riccione Academy, per il secondo anno di fila tra le prime otto in Italia con la sua squadra di punta della sezione Artistica. Ma la crescita riguarda non solo il settore Gold, anche il settore Silver ha fatto un ulteriore salto di qualità, così come stanno crescendo in maniera esponenziale anche le altre sezioni, in particolare la Ritmica, sulla quale il club guidato dal presidente Francesco Poesio sta investendo risorse importanti.

“Per il campionato di A1 quest’anno avevamo allestito una squadra per competere per i primi posti – racconta Francesco Poesio –. L’infortunio della nostra straniera, la campionessa olimpica Viktorija Listunova (rottura del tendine d’Achille, ndr), ha chiaramente ridimensionato le nostre ambizioni.

Le ginnaste che hanno gareggiato sotto la guida tecnica del nostro Anton Stolyar: Rebecca Aiello, Sofia Brocchi e Adriana Poesio, insieme ad Aurora Pilolla, che si è operata al ginocchio e che è sempre stata vicina alla squadra, si sono impegnate in maniera incredibile centrando non solo la salvezza, ma addirittura la qualificazione alle Final Eight contro ogni pronostico.

Siamo per il secondo anno consecutivo tra le prime otto squadre più forti d’Italia e nel 2026 saremo per il terzo anno consecutivo nel massimo campionato. Questo per me e per la società è motivo di grande orgoglio. Le nostre ragazze hanno dimostrato di avere non solo carattere e grande motivazione, ma anche i giusti attributi”.

La Ginnastica Riccione Academy da qualche mese ha anche un’atleta nel giro della Nazionale, novità assoluta per il sodalizio della Perla verde.

“Rebecca Aiello in quest’anno e mezzo di lavoro con noi è cresciuta in maniera incredibile: a luglio 2024 è rientrata nel progetto R.O.G. del Team Italia e quest’anno ha avuto la possibilità di vestire l’azzurro in due gare internazionali, una in Francia e una a Jesolo, facendo vedere tutti i suoi progressi e mettendosi in grande evidenza.

La ciliegina sulla torta la sua parallela da 14.100 nella Final Eight di Firenze.

Rebecca è cresciuta tanto sia dal punto di vista tecnico che in termini di sicurezza, e questo mi rende molto felice”.

Risultati ottenuti grazie al talento delle atlete e al lavoro di uno staff tecnico di prim’ordine. Ma non solo.

“È motivo d’orgoglio per me anche sapere che c’è un team medico-sportivo che segue le ragazze al meglio dal punto di vista fisioterapico, osteopatico e nutrizionistico”.

In forte crescita anche il settore Silver dell’Artistica.

“È stato un anno importante in cui, come auspicavamo alla vigilia, abbiamo registrato un’ulteriore crescita – continua Poesio –. Abbiamo raggiunto tantissimi podi in ogni gara”.

Per la sezione Ritmica il salto di qualità ha un nome e un cognome.

“Abbiamo ingaggiato da qualche settimana Federica Bagnera, per otto anni coreografa e allenatrice delle Farfalle a Desio. Per noi è un investimento per il futuro.

Sono certo che l’arrivo di Federica, che si va ad aggiungere alle nostre allenatrici della Ritmica, che stavano già facendo un lavoro egregio, porterà presto al raggiungimento di risultati ancora più importanti”.

In crescita tutti i settori.

“Nelle attività di Base di Artistica e Ritmica, Ginnastica per tutti, Parkour, Tessuti aerei, Giocassieme, Ginnastica per Adulti e Ginnastica Dolce abbiamo non solo incrementato il numero di iscritti ma soprattutto la qualità del lavoro”.

In estate la Ginnastica Riccione Academy ospiterà nelle sue strutture molti collegiali sia di club italiani che stranieri. E intanto si lavora per impostare la prossima stagione.

“Stiamo portando avanti progetti molto importanti, investendo in coach di alto profilo tecnico in tutti i settori per dare sempre più qualità e servizi ai nostri atleti e alle loro famiglie.

Stiamo lavorando molto sul territorio con l’obiettivo di crescere ancora di più in ambito nazionale e internazionale” conclude il presidente Poesio.

Comunicato stampa