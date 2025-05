Ginnastica, Stagione da Incorniciare per l’Accademia San Marino: oro a squadre e pioggia di medaglie a Rimini

Domenica 18 maggio 2025, a Rimini, si è svolta la seconda prova del Campionato di Ginnastica Artistica a squadre Silver GAF LD Avanzato – categoria Junior e Senior.

La rappresentativa sammarinese, composta da Sara Rossi, Rachele Conti, Eva Zonzini, Beatrice Ricci, Sara Medardi e Maya Battistini, ha conquistato il 1° posto nella classifica generale, con quasi due punti di vantaggio, grazie a prove eccellenti su tutti gli attrezzi.

Numerosi altri successi hanno caratterizzato l’intera stagione agonistica per le ginnaste dell’Accademia della Ginnastica San Marino.

Gara Regionale Opes – Rimini, 12-13 aprile 2025

Ben 90 ginnasti, tra maschi e femmine, hanno partecipato, ottenendo brillanti risultati:

CAT. B2 SENIOR

1ª Beatrice Ricci (classifica generale)

CAT. B2 JUNIOR

1ª Asia Stefanelli, 2ª Eva Zonzini, 3ª Gaia Caramia

CAT. CHAMPION GYM GIOVANI

1ª Vittoria Santos, 2ª Nina Bartolini, 3ª Agata Gandolfi Corpo libero: 1ª Alessandra Gennari, 2ª Olivia Guidi, 3ª Ludovica Pozzi Trave: 1ª Sofia Andreini



CAT. CHAMPION GYM ALLIEVE

1ª Bianca De Angelis, 2ª Talitha Piscaglia, 3ª Ada Pimazzoni Corpo libero: 1ª Jasmine Victoria Serra, 2ª Aurora Carettoni

CAT. C1 SENIOR

1ª Gaia Rossi

CAT. C1 JUNIORES

2ª Flora Valentini, 3ª Delia Bollini Corpo libero: 2ª Ginevra Dionigi Trave: 1ª Maya Zanchini, 2ª Maya Succi, 3ª Alice Fiorini Volteggio: 1ª Ilaria Marcucci, 3ª Nicole Borsani Minitrampolino: 2ª Giulia Ghiotti, 3ª Emma Stacchini



CAT. SPECIAL GAF ALLIEVE

1ª Rim Zaboul

CAT. SPECIAL GAF MASTER Corpo libero: 1ª Beatrice Cellarosi Parallele: 1ª Stefania Toccaceli Volteggio: 1ª Giada De Angeli



Sezione Maschile

CAT. GAM P GIOVANI

1° Lukas De Biagi, 3° Ettore Berardi

CAT. GAM C ALLIEVI

1° Manuel Kamissoko

CAT. SPECIAL GAM

1° Christian Sammaritani

Altri risultati notevoli:

CAT. P1 GIOVANI

1ª Beatrice Zonzini, 2ª Grace Baldacci, 3ª Sofia Caramia Corpo libero: 1ª Caterina Sansovini, 2ª Bianca Donati, 3ª Celeste Marcucci

CAT. P1 ALLIEVE 2014

1ª Asia Lignini, 2ª Ilenia Romagnoli, 3ª Selena Venturini Corpo libero: 1ª Pilar Capicchioni, 2ª Alessia Raimondi, 3ª Martina Moretti Trave: 1ª Vittoria Gasperoni, 2ª Martina Gualandi, 3ª Aurora Caccavale Minitrampolino: 1ª Ilaria Toccaceli, 2ª Lucia Zaghini, 3ª Aurora Migucci Volteggio: 1ª Mia Andrea Bollini



CAT. P1 ALLIEVE 2015/2016

1ª Victoria Mancini, 2ª Margherita Rosati, 3ª Aurora Casadei Corpo libero: 1ª Giada Cecchini, 2ª Luce Filippini, 3ª Martina Di Mario Trave: 1ª Amelia Moretti, 2ª Sofia Raschi, 3ª Joelle Bianchi Minitrampolino: 1ª Aicha Mia Cassone, 2ª Amalia Canti Maiani, 3ª Alessia Scarponi Volteggio: 1ª Camilla Di Franco, 2ª Elisabetta Zanotti

CAT. P1 JUNIORES

1ª Talita Carattoni, 2ª Alice Laviola, 3ª Giulia Santolini Corpo libero: 1ª Maria Sole Sensoli, 2ª Mia Michelotti, 3ª Giulia Venturini Trave: 1ª Marilena Iurcu, 2ª Julia Zangoli, 3ª Martina Santolini Minitrampolino: 1ª Michela Galietta, 2ª Alice Valloni Volteggio: 1ª Maddalena Monteduro, 2ª Virginia Moretti



CAT. C2 ALLIEVE

1ª Lilian Cingolani, 2ª Agata Stefanelli, 3ª Giulia Simoncini Corpo libero: 1ª Eva Lia Aguilla Pellon

CAT. C2 JUNIOR

1ª Margherita Para, 2ª Lily Bruschi

CAT. C2 SENIOR

3ª Gaia Donati

Altre gare regionali

Campionato Individuale Regionale Silver GAF LC BASE – Ravenna, 23 marzo 2025 Eva Zonzini (J1) : 1ª classificata Beatrice Ricci (J2) : 2ª classificata Gaia Caramia e Asia Stefanelli (A5) : 10ª e 15ª su 25 partecipanti

Campionato Individuale Silver LB GAF – Rimini, 15-16 marzo 2025 Sofia Cancellato (A1) : esordio emozionante ma con caduta alla trave Eva Lia Aguilla Pellon (A2) : 5° miglior punteggio a parallele, 16ª generale Lilian Cingolani (A3) : buona prova, 16ª generale Agata Stefanelli (A3) : 1ª classificata con quasi 2 punti di vantaggio Giulia Simoncini (A3) : 6ª generale, buone prove a volteggio e parallele Margherita Para (A5) : 5ª generale Lucia Galvani (A5) : 17ª generale Lily Bruschi (J1) : 6ª generale a soli 4 decimi dal podio Gaia Donati (J2) : 2ª classificata



Campionato Individuale Silver GAF LC – Formigine, 9 febbraio 2025 Beatrice Ricci (J2) : 2ª classificata Eva Zonzini (J1) : 5ª classificata Gaia Caramia (A5) : 12ª classificata su 28 partecipanti



Il Direttivo dell’Accademia della Ginnastica San Marino e gli allenatori Manuele Amenta, Sara Medardi, Cristiana Di Segni, Michela Bernabini, Emma Troffei, Diego Cenni, Sofia Bacchini, Maya Battistini, Nicole D’Angeli si dichiarano molto soddisfatti per gli ottimi risultati ottenuti.

La Presidente Milena Bernabini ringrazia tutto lo staff tecnico per la dedizione, le atlete per la grinta e la determinazione, e le famiglie per il fondamentale supporto e la collaborazione.

Comunicarto stampa