Giochi dei Piccoli Stati 2025, doppia sconfitta per le nazionali di volley sammarinesi contro il Lussemburgo

Nel torneo di pallavolo dei Giochi dei Piccoli Stati arrivano due ko per le Nazionali di San Marino. I ragazzi del CT Pascucci si arrendono al Lussemburgo dopo quattro set lottati, mentre le ragazze del CT Lucchi cedono 3-0 al debutto contro una delle squadre favorite. Di seguito il comunicato stampa completo della Federazione Sammarinese Pallavolo.

Torneo maschile. Lussemburgo – San Marino 3 a 1 (22/25 25/16 25/21 27/25). Il Lussemburgo è, con Cipro, la squadra favorita per la conquista della medaglia d’oro e nella partita di stamattina contro la nazionale maschile sammarinese ha dimostrato il perché: attenta in difesa e ricezione, fortissima a muro, precisa in attacco, ha dato una bella impressione di forza. Tuttavia, San Marino ha giocato alla pari quasi tutta la partita, eccezion fatta per il secondo set, e ha comunque messo in mostra i suoi pregi. Una sconfitta preventivabile ma che lascia ai ragazzi del Ct Pascucci la speranza di poter andare a medaglia in questi giochi.

La cronaca. Primo set in perfetto equilibrio fino al 17 pari quando San Marino scava un piccolo solco di due punti (17/19). Sul 21/24 arriva il primo set-point che i biancazzurri non sfruttano. Sul 22/24 la battuta di Zamagni mette in difficoltà la ricezione dei granducali che ributta la palla in campo sammarinese. Capitan Rondelli sceglie Frascio per attaccare e il “bomber” dei titani non fallisce il punto decisivo. Nel secondo set il Lussemburgo allunga decisamente a metà del parziale (13/9) e San Marino non trova le contromisure al gioco avversario: si chiude sul 25/16 per i sudditi di Enrico I. Nella terza ripresa di gioco, sostanziale equilibrio fino al 20 pari quando i granducali piazzano un break di 3 punti che li porta sul 23/20. È l’allungo decisivo per il 25/21 finale. Quarta ripresa di gioco sulla falsariga del primo e del terzo set: squadre sempre vicinissime nel punteggio. Si va addirittura ai vantaggi. Sul 25 pari sono due battute lunghe che la ricezione dei titani non gestisce bene a chiudere l’incontro.

“Peccato perché nel quarto set c’eravamo creati l’occasione per portarci sul 2 pari ma non l’abbiamo sfruttata e il Lussemburgo è una squadra che ha sufficiente esperienza per non fare regali. – Analizza a fine partita il commissario tecnico Roberto Pascucci. – Però siamo stati bravi sul 2 a 1 per loro a reagire e a tornare competitivi fino alla fine. Abbiamo giocato alla pari tre set su quattro e dunque possiamo essere contenti per la prestazione. Siamo anche cresciuti nel gioco rispetto alla partita di ieri con l’Islanda. Sapevamo che questa e quella di domattina contro Cipro sono le partite più difficili. Daremo il massimo anche con Cipro, anche se appare squadra ancora più completa del Lussemburgo”.

Tabellino San Marino: Zamagni 12, Frascio 22, Rondelli 1, Bernardi 5, Kiva 6, Benvenuti 13, Bacciocchi (L1), Giri (L2), Conti, Gasperoni. N.E.: Volpinari, Lazzarini. Ace 4. Battute sbagliate 11. Muri punto 6. Ct: Roberto Pascucci.

La classifica alle ore 13 del 28 maggio:

Cipro (2 vittorie, 0 sconfitte, 6 set vinti, 0 persi) punti 6 Lussemburgo (2 vittorie, 0 sconfitte, 6 set vinti, 1 set persi) punti 6 Islanda (1 vittorie, 1 sconfitte, 4 set vinti, 3 set persi) punti 3 San Marino (1 vittorie, 1 sconfitte, 4 set vinti, 4 persi) punti 3 Monaco (0 vittorie, 2 sconfitte, 0 set vinti, 6 set persi) punti 0 Andorra (0 vittorie, 2 sconfitte, 0 set vinti, 6 set persi) punti 0

Le prossime partite della nazionale maschile:

Cipro – San Marino (29 maggio ore 9)

San Marino – Monaco (29 maggio ore 20)

San Marino – Andorra (30 maggio ore 18)

Torneo femminile. San Marino – Lussemburgo 0 a 3 (26/28 23/25 9/25). La nazionale femminile ha esordito oggi alle 13 contro il Lussemburgo. Un impegno non facile perché anche fra le ragazze le granducali e Cipro sono le squadre favorite per l’oro. San Marino ha disputato due ottimi set, giocandosela alla pari contro le forti avversarie, crollando poi nel terzo, vittima di troppe imprecisioni. Le ragazze del Ct Cristiano Lucchi hanno già domani l’occasione di rifarsi contro le padrone di casa di Andorra in un match forse decisivo per puntare a una medaglia.

Cronaca. Primo set tiratissimo e vinto ai vantaggi dal Lussemburgo. Il secondo parziale prosegue nello stesso solco: (17/18) al primo time-out per il Granducato che però, proprio dopo la sospensione, mette a segno un minibreak (17/20). San Marino recupera ma sul 23/24 la difesa non tiene un attacco dal centro e si finisce sul 23/25. Qualche imprecisione di troppo in ricezione costa a San Marino una brutta partenza della terza ripresa di gioco sulla quale il ct Lucchi decide di intervenire (1/7). Però le titane non reagiscono e continuano a fare un po’ di confusione, forse anche sfiduciate, così il terzo set si chiude, senza storia, sul 9/25.

“Abbiamo pasticciato un po’ nei finali dei primi due set per colpa nostra ed è un rammarico perché se avessimo portato a casa i due parziali non ci sarebbe stato niente da ridire – commenta a fine partita il Ct Cristiano Lucchi. – Chiaro che poi nel terzo è subentrato un po’ di sconforto… Tutto sommato abbiamo giocato una buona pallavolo e una partita come questa ci deve dare fiducia. Ma ci deve anche servire da lezione: nei finali di set dobbiamo fare cose “semplici”. In questa manifestazione le ragazze sono chiamate a dare il loro massimo sia tecnicamente che tatticamente e crescere come squadra. Già domani contro Andorra abbiamo l’occasione per rifarci”.

Tabellino San Marino: Muccioli 3, Ghinelli, Guerra, Menicucci 1, Pasolini (L), Pedrelli 2, Magalotti 10, Tiezzi, Tura 7, De Gregorio 12, Zanotti, Stefanelli 1. Ace 2. Battute sbagliate 8. Muri punto 5. Ct Cristiano Lucchi.

La classifica alle ore 15 del 28 maggio:

Lussemburgo (2 vittorie, 0 sconfitte, 6 set vinti, 0 persi) punti 3 Cipro (1 vittorie, 0 sconfitte, 3 set vinti, 0 persi) punti 3 San Marino (0 vittorie, 1 sconfitte, 0 set vinti, 3 persi) punti 0 Monaco (0 vittorie, 1 sconfitte, 0 set vinti, 1 persi) punti 0 Andorra (0 vittorie, 1 sconfitte, 0 set vinti, 1 persi) punti 0

Le prossime partite della nazionale femminile: