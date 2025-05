Giochi dei Piccoli Stati Andorra 2025. Volley, San Marino batte Monaco e intravede il bronzo: domani contro Andorra basterà un punto per conquistare il podio

Prosegue il cammino positivo della nazionale maschile di volley di San Marino ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025. I biancazzurri superano per 3 a 1 il Principato di Monaco (25/21, 25/19, 18/25, 25/17) nella prima delle due “finali” decisive per la corsa alla medaglia di bronzo. Grazie a questo successo, basterà conquistare un punto nella sfida di domani, 30 maggio alle ore 18, contro i padroni di casa di Andorra, per assicurarsi il terzo posto in classifica.

La partita

Nel primo set regna l’equilibrio fino al 20 pari, poi San Marino piazza un break decisivo e chiude 25/21. Il secondo parziale parte con Monaco in vantaggio (1/4), ma Rondelli e compagni rimontano con ordine e chiudono 25/19, con Kiva protagonista nei punti finali grazie a un paio di muri vincenti e un attacco decisivo.

Nel terzo set San Marino fatica: Monaco allunga (5/11) e approfitta di diversi errori in attacco e a muro dei biancazzurri, portando a casa il parziale per 25/18. I Titani però reagiscono prontamente nel quarto set, partendo forte (7/3) e allungando fino al 22/14. Il tentativo di rimonta monegasco è contenuto con sicurezza e il set si chiude 25/17.

Il commento del CT Pascucci:

«Giornata impegnativa, due partite si fanno sentire – ha dichiarato il commissario tecnico Roberto Pascucci –. Dopo la gara con Cipro, sapevamo quanto fosse importante quella con Monaco. Nel primo set abbiamo sentito la pressione, ma dal secondo abbiamo preso fiducia. Nel terzo ci sono stati troppi errori, ma nel quarto abbiamo ritrovato ordine e portato a casa una vittoria fondamentale».

Tabellino San Marino:

Zamagni 11, Frascio 18, Rondelli 1, Bernardi 14, Kiva 16, Benvenuti 9, Bacciocchi (L1), Giri (L2). N.E.: Volpinari, Lazzarini, Gasperoni, Conti.

Ace: 8 – Battute sbagliate: 8 – Muri punto: 10 – CT: Roberto Pascucci.

Classifica aggiornata al 29 maggio:

Cipro – 12 pt (4 vittorie, 0 sconfitte, 12 set vinti, 2 persi) Lussemburgo – 12 pt (4V, 0S, 12-2) San Marino – 6 pt (2V, 2S, 8-8) Islanda – 3 pt (1V, 3S, 6-9) Monaco – 3 pt (1V, 3S, 4-9) Andorra – 0 pt (0V, 3S, 0-9)

Prossimo appuntamento:

San Marino – Andorra, venerdì 30 maggio ore 18:00. Un punto per scrivere la parola “bronzo”.