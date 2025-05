Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: Celli si copre d’oro, il nuoto porta altre quattro medaglie. Il tennistavolo prenota due medaglie  

Il nuoto continua a regalare medaglie alla spedizione sammarinese ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra: con le cinque della giornata di oggi sono 11, fino ad ora, le medaglie conquistate dai ragazzi del CT Luca Corsetti. Dopo l’oro mancato per soli quattro centesimi nella giornata di ieri, oggi Elisa Celli è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio nei 200 farfalla con il crono di 2.31.89.

“Sono venuta ad Andorra con l’obiettivo di prendere tutto quello che era possibile prendere – le sue parole a fine gara -. Dopo l’oro sfumato ieri ero dispiaciuta. Oggi lo volevo con tutto il cuore. Mi è piaciuta come gara e come l’ho affrontata. Domani abbiamo ancora una staffetta e in 50 metri rana. Non si sa mai…”.

Soddisfazioni anche dai 400 stile maschili. Una gara che ha visto Loris Bianchi e Matteo Oppioli protagonisti sin dalle prime vasche e poi chiudere rispettivamente secondo e terzo con il tempo di 3.59.90 e 4.06.68. Una straordinaria staffetta 4X200 stile maschile, con frazionisti Oppioli, Rebosio, Casadei e Bianchi, ha centrato la medaglia d’argento dietro al Lussemburgo con il tempo di 7:39:94. A completare le medaglie di giornata la medaglia di bronzo di Giacomo Casadei nei 200 rana con il crono di 2.16.82. Nelle altre finali del pomeriggio Ilaria Ceccaroni ha realizzato il suo personal best nei 50 stile con il tempo di 27.16, che vale il 6° posto. Sesto posto, sempre nei 50 stile, per Matteo Oppioli, che ha fermato il cronometro a 23.14. La Ceccaroni è tornata in vasca anche nei 400, chiusi in 4.47.29.

PALLAVOLO – Netta vittoria della Nazionale femminile di volley nel pomeriggio. Contro le padrone di casa di Andorra sostenute dal pubblico locale le biancazzurre, a loro volta incitate da un gruppo numeroso di tifosi biancazzurri, le titane del CT Cristiano Lucchi si sono imposte per 3-0. Dopo un primo set più combattuto, nelle successive due frazioni le sammarinesi hanno fatto valere la loro superiorità (25-22 25-9 25-11 i parziali). Domani le biancazzurre sfideranno le forti cipriote.

TENNISTAVOLO – Il tennistavolo sammarinese prenota altre due medaglie. Nel pomeriggio sono arrivate le vittorie delle squadre femminili e maschili, le quali entrambe si sono imposte su Monaco per 3-1. Domani mattina alle ore 9:00 Chiara Morri e Yan Chimei affronteranno al squadra maltese per accedere alla finalissima, farà lo stesso anche la squadra formata da Berardi, Giardi e Ragni in campo alle 10:55.

TENNIS – Nel pomeriggio Marco De Rossi e Francesco Giorgetti sono tornati in campo per il doppio maschile, uscendo sconfitti in due set 6-1 6-3 dal team lussemburghese Raphael Calzi e Alex Knaff.

ATLETICA LEGGERA – All’Estadio Nacional si continua a correre, nel tardo pomeriggio di giovedì Andrea Ercolani Volta ha fatto registrare il terzo tempo nella batteria 400m ostacoli, risultato oggetto di validazione post-gara con a causa di un’infrazione su un’altra corsia durante la corsa. Al termine del confronto i giudici hanno deciso di squalificare Ercolani Volta. Per i 200 metri femminili sono state impegnate Alessandra Gasparelli, che con 24.39 si qualifica alla finale di sabato mattina con il terzo tempo, niente da fare per Noemi Cola che nella seconda semifinale chiude al quinto posto in 26.48. Giammarco Gulini ha chiuso il programma dell’atletica nella seconda semifinale dei 200 metri piani, il crono di 22.39 lo costringe per un solo centesimo a mancare la finale chiudendo con il terzo tempo di batteria.