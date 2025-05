Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: finali raggiunte nel nuoto e semifinale per tennistavolo femminile a squadre

PRINCIPATO DI ANDORRA (29 maggio 2025) – Terzo giorno di gare per il San Marino Team presente ad Andorra. La mattinata si è aperta con il tiro a segno, al suo esordio ai Giochi dei Piccoli Stati Marco Gasperoni chiude la gara della pistola metri 10 al 5° posto. Una buona prova quella del sammarinese, che dalle prime serie di qualifica ha ottenuto punteggi molto positivi. Un 84 nell’ultima serie ha abbassato la media, ma non gli ha impedito di accedere alla finale con l’ottavo punteggio (539). Finale che Gasperoni ha affrontato con la giusta serenità. Dopo i primi cinque colpi, caratterizzati da alti punteggi, il sammarinese era in testa. È subentrata, a quel punto, un po’ di tensione, che ha condizionato i tiri successivi. Il quinto posto finale è comunque un buon punto di partenza in vista delle prossime edizioni.

CICLISMO – Dopo la crono di martedì spazio alla Mountain bike localizzata a quasi 2000 metri di altitudine alla quale hanno preso parta Nicola Casadei, Marco Francioni e Andrea Chiarucci. Il primo è stato in grado di issarsi nelle prime posizioni a inizio gara chiudendo al nono posto finale; dopo una partenza sottotono è salito in cattedra anche Francioni che ha tagliato il traguardo in ottava posizione. Sedicesimo Chiarucci, impegnato nel giorno del compleanno. Per San Marino è arrivato il quarto posto nella classifica a squadre, a dimostrazione della tenacia degli atleti impegnati. Ora i ciclisti si riposeranno in vista della gara a squadre maschile e femminile prevista per sabato, nella quale tutti i ciclisti saranno impegnati con il debutto ai Giochi per Luca Scarponi.

NUOTO – Terminata la straordinaria giornata con l’oro di Matteo Oppioli e gli argenti di Elisa Celli e Giacomo Casadei, i nuotatori sammarinesi sono tornati in vasca a Serradells. Ilaria Ceccaroni ha conquistato la finale nei 50m stile liberocon il quarto tempo di batteria (27:51); Loris Bianchi e Matteo Oppioli si qualificano alla finale dei 400 metri stile, il primo con il secondo tempo (4:07.67) e il secondo con il quarto (4:08.34). Nella batteria dei 100 delfino, terzo tempo di Alessandro Rebosio che sarà però impegnato nella staffetta. Dalle 17:00 inizieranno le finali che vedranno protagonisti anche Elisa Celli e Giacomo Casadei nei 200 farfalla.

TENNIS – Si sono fermati ai quarti di finale del singolare maschile Marco De Rossi e Francesco Giorgetti. I due biancazzurri sono scesi in campo all’ora di pranzo contro il monegasco Valentin Vacherot e il lussemburghese Alex Knaff, rispettivamente prima e seconda testa di serie del tabellone. Contro i due forti avversari i due biancazzurri si sono dovuti arrendere entrambi con il risultato di 6-3 6-2. Nel tardo pomeriggio torneranno in campo per la semifinale del doppio maschile contro Lussemburgo.

TENNISTAVOLO – In mattinata è iniziata la gara a squadre nell’impianto Perecaus che ospita le gare di tennistavolo. La squadra femminile composta da Chiara Morri e Yan Chimei ha perso il primo incontro contro Lussemburgo per 3-1 ma si è in seguito imposta per 3-0 sull’Islanda. Nel pomeriggio le titane hanno sfidato Monaco per il 2° posto nel girone. La vittoria per 3- vale l’accesso in semifinale. La squadra maschile composta da Mattia Berardi, Federico Giardi e Lorenzo Ragni si è imposta per 3-1 su Andorra e ha poi ceduto per 3-0 contro il Lussemburgo. Anche in maschi si giocheranno il secondo posto contro Monaco nel match in programma alle 18:30.

PALLAVOLO – Doppio impegno, nella giornata odierna, per la Nazionale di volley maschile. Nell’incontro del mattino i biancazzurri sono stati sconfitti per 3-1 contro Cipro (25-18 25-23 21-25 25-18). Un po’ di amaro in bocca per il secondo set, che i titani avrebbero potuto fare loro, ma la possibilità di accedere ad una medaglia non è pregiudicata.

L’album fotografico in aggiornamento è disponibile al seguente link: https://flic.kr/s/aHBqjCfZW5

FOTO ©Andrea Masini/CONS