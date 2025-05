Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: il medagliere di San Marino si arricchisce con l’oro di Oppioli e gli argenti di Celli e Casadei

Il bottino della delegazione sammarinese ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa continua ad aumentare e sale a quota 13, aggiungendo l’oro di Matteo Oppioli e due argenti con Elisa Celli e Giacomo Casadei.

Matteo Oppioli chiude davanti a tutti nei 200m stile libero dopo essersi alla finale con il primo tempo. Per lui è la prima medaglia d’oro ai Giochi, conquistata con il tempo di 1:50.92, quinto tempo per Loris Bianchi (1:54.88)

L’argento arriva anche per Elisa Celli 100m rana in 1:10.80, a soli quattro centesimi dalla prima posizione conquistata dall’islandese Birgitta Ingolfsdottir.

Sale sul podio Giacomo Casadei, secondo nei 100 metri rana in 1:01.93, facendo segnare il nuovo record nazionale. Infine, In finale nei 200m stile libero femminili Ilaria Ceccaroni chiude con l’ottavo tempo (2:12.75); e la finale 4×100 mista maschile con Oppioli (dorso), Casadei (rana), Rebosio (farfalla) e Bianchi (stile libero) conclusa al quarto posto in 3:51.72.

RUGBY – Arriva anche la prima gioia del rugby che nella gara delle 19 scrive la storia e vince la sua prima partita ai Giochi dei Piccoli Stati. Contro Montenegro è arrivata la vittoria per 24-12. Sébastien Mazza, Mattia Bastianelli Gambini, Trofim Krylov e Christian Cazzaro hanno realizzato tutti cinque punti a testa, mentre Matteo Babboni quattro.

TENNISTAVOLO – Niente da fare per Chiara Morri e Yan Chimei che conludono il tabellone singolare, uscendo ai quarti di finale. Chimei è stata battuta 3-2 dalla maltese Maria-Carmela Iacob mentre Morri 3-1 dalla cipriota Georgia Avraam.

TENNIS – Dopo il successo di Francesco Giorgetti al mattino, anche Marco De Rossi ha vinto il suo singolare. Il sammarinese si è imposto in rimonta sull’islandese Bonifacius con il risultato di 4-6 6-3 7-5. Domani, ai quarti di finale, se la vedranno rispettivamente con il lussemburghese Knaff e il monegasco Vacherot. In corso in questo momento la sfida del doppio misto che vede in campo Alletti – Giorgetti.