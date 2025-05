Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: Perilli- Berti regalano una doppietta d’oro a San Marino

Con 20 piattelli pari dopo il primo sbarramento, le due tiratrici hanno proceduto sul filo della parità fino agli ultimi cinque piattelli. Serie perfetta per la Perilli, due errori per la cipriota e punteggio finale di 38 a 36 che incorona la sammarinese e le regala il suo primo oro ai Giochi dei Piccoli Stati.

“Ero venuta qui per vincere l’oro – le sue parole a fine gara -. Dopo la delusione di Malta lo volevo intensamente e mi ero preparata bene per questo obiettivo. Stamattina ho accusato un po’ di tensione, nella prima serie, ma poi sono tornata serena. Anche in finale sono partita tranquilla, poi dal secondo giro ho iniziato a sentirla, ma grazie allo sguardo di Luca sono riuscita a tornata concentrata e alla fine è andata. Sono molto contenta della gara”.

È andata vicinissima alla medaglia anche Martina Tonini che, entrata in finale con il secondo miglior punteggio, ha superato i primi due sbarramenti e solo qualche errore di troppo rispetto alla cipriota gli ha impedito di mettersi il bronzo al collo.

Nella finale maschile Gian Marco Berti l’ha fatta da padrone per gran parte della gara, acquisendo un vantaggio tale che faceva presagire una lotta per le medaglie più tranquillo. Nella serie che assegnava il bronzo tre errori hanno rimesso tutto in gioco e gli ultimi dieci piattelli per l’oro sono stati un emozionante duello con il cipriota Kiriakou che ha commesso tre errori, contro i due di Berti, che si è preso il gradino più alto del podio con il punteggio di 40 a 41.

“Confermarsi è sempre difficile – le parole di Berti – soprattutto con dei tiratori agguerriti come loro che me l’hanno fatta sudare questa medaglia. Sono partito bene in finale, poi c’è sempre qualcuno che deve metterci uno zampino da fuori: su un piattello buono l’arbitro mi ha dato zero, anche se l’avversario confermava che era valido. A quel punto mi sono un po’ irrigidito e ho fatto qualche zero ma, per fortuna, sono riuscito a riprendermi e a conquistare quest’oro. Sono contento”.

PALLAVOLO – Al debutto la Nazionale femminile di pallavolo ha subito una sconfitta per 3-0 contro Lussemburgo: primi due set molto combattuti terminati 26-28 e 23-25 con le Titane che tra le migliori hanno avuto Martina De Gregorio e Anita Magalotti, autrici rispettivamente di 12 e 10 punti. Nell’ultimo set le ragazze del commissario tecnico Lucchi sono state sconfitte 9-25. Domani scenderanno in campo contro Andorra, mentre la Nazionale maschile tornerà in campo per affrontare Cipro e Monaco.

RUGBY – Ha dato il via ai suoi Giochi anche il rugby a 7. Nella prima partita giocata alle 14:20 è arrivata una sconfitta per 17-5 contro Andorra. La formazione capitanata da Matteo Babboni ha chiuso il primo tempo con il parziale di 12-5, buona prestazione per Sébastien Mazza, autore di tutti e cinque i punti per i biancazzurri. Secondo tempo finito 5-0 per i padroni di casa. Nel secondo incontro di giornata i ragazzi di Giovanni Gianesini sono stati battuti da Malta 50-14, con i punti di San Marino realizzati da Mattia Bastianelli Gambini e Federico Bartolini (5) e Matteo Babboni (4).

TENNIS – Nel programma, ancora in corso, del pomeriggio si segnala la sconfitta nel doppio femminile di Silvia Alletti e Talita Giardi, che sono state superate per 6-3 6-2 della coppia andorrana.

TENNISTAVOLO – Nel pomeriggio sono tornate a gareggiare anche le pongiste. Entrambe passano il turno e arrivano ai quarti di finale. Yan Chimei è stata in grado di vincere tutti e tre gli incontri: 3-1 contro la maltese Renata Strbikova, 3-2 contro la monegasca Sannah Lagsir e 3-0 contro Kristina Sebek (Montenegro). Chiara Morri è stata sconfitta 3-1 dalla lussemburghese Enisa Sadikovic nella prima sfida, per poi rifarsi e superare con un netto 3-0 l’islandese Larusdottir. Entrambe le atlete sono ancora impegnate nelle rispettive partite che si stanno giocando in questi istanti.

