GIOCHI DEL TITANO in collaborazione con MINERVA presentano MEMENTI, Mercoledì d’autore con GUIDO MATTIONI ”La Morte E’ Servita” – 23 ottobre h.18.30

Mementi – Mercoledì d’Autore MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE • ORE 18:30 quarto appuntamento con

Questa volta sarà di Guido Mattioni a presentare il suo ultimo libro ”La Morte è servita”

Presentato da Sergio Barducci, il romanzo, appartenente al genere del new journalism, in cui realtà e fiction si fondono, ci porta dentro il mondo delle multinazionali, costruendo una spystory credibile e molto realistica.

Mattioni ha conosciuto nella sua lunga carriera di inviato speciale, quel mondo ed oggi lo racconta con la sapienza del grande narratore che tiene il lettore inchiodato alla pagina, sia per la forza della trama sia per il messaggio di fondo sia per la qualità della scrittura.