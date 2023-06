Giochi Europei 2023: Tiro a volo, Alessandra Perilli in corsa per la finale. Giornata complicata per Gian Marco Berti

WROCLAW (29 giugno 2023) – Ai Giochi Europei in Polonia c’è stata oggi la prima giornata di qualifiche del tiro a volo, specialità trap, con Alessandra Perilli che è in corsa per la finale dopo aver colpito, nelle tre serie, 70 piattelli su 75. Al Wroclaw Shooting Center, Perilli è partita piano con un parziale di 22, per poi crescere visibilmente nella prestazione con un doppio 24 che le ha permesso di recuperare posizioni nella classifica provvisoria. Ha chiuso la giornata al 9° posto insieme a Roberts e Molne, a un solo piattello da Konstantini e Antikainen. Guida il parziale l’italiana Jessica Rossi con 75 su 75. In campo maschile è stata una giornata molto complicata per Gian Marco Berti che ha cominciato con 23 piattelli su 25 colpiti nella prima serie, ottenendo a seguire analogo risultato nella seconda. Nella terza serie, dopo un piattello contestato dal ceco Kostelecki che ha fermato la gara per qualche minuto, ci sono stati errori in ordine sparso e Berti, fino a quel momento protagonista di un percorso netto, ha avuto il contraccolpo peggiore commettendo 4 errori che l’hanno visto fermarsi a 21, per un totale di 67 piattelli e il 30° posto nella classifica parziale condotta dall’italiano Mauro De Filippis con 75 su 75.

Domani mattina si completeranno le qualifiche, sia in campo femminile che maschile, con due serie da 25 piattelli l’una, quindi nel pomeriggio sono in programma le finali.