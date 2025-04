GIORNALESM GIUDIZIARIA. ULTIM’ORA. CONDANNATO SAMMARINESE DI 61 ANNI A 1 ANNO E 6 MESI PER INCENDI DOLOSI – PATTEGGIAMENTO E SOSPENSIONE DELLA PENA

Si è concluso questa mattina davanti al giudice Adriano Saldarelli il caso del sessantunenne sammarinese accusato di aver appiccato incendi dolosi nell’estate del 2022 in diversi terreni tra Valgiurata, Le Bosche, Strada di Paderna e Strada Ca’ Morri.

L’imputato, presente in aula, ha patteggiato una condanna a 1 anno e 6 mesi di prigionia, con concessione della sospensione condizionale della pena.

I fatti risalgono al 14 luglio 2022, quando l’uomo, spostandosi tra i luoghi incriminati con la propria auto, aveva appiccato fuochi in più punti, creando un rischio per l’incolumità pubblica. Fortunatamente, le fiamme erano state prontamente domate grazie al tempestivo intervento dei residenti, del Servizio Antincendio della Polizia Civile, evitando così conseguenze ben più gravi. Il reato era stato qualificato come pubblico disastro mancato, vista l’efficacia delle operazioni di spegnimento che hanno impedito un’escalation degli incendi.

Durante l’udienza odierna, il giudice Saldarelli ha preso atto della richiesta di patteggiamento presentata dalla difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Cristina Ercolani ed Enrica Giovanardi, e accolta dal Procuratore del Fisco Manuela Albani. La pena di 1 anno e 6 mesi è stata concordata tenendo conto della gravità dei fatti e delle condizioni di salute dell’imputato, documentate da certificati medici prodotti in aula. La sospensione condizionale della pena è stata concessa in considerazione della collaborazione dimostrata dall’imputato e dell’assenza di precedenti penali rilevanti.

Presente in aula come parte civile, l’Eccellentissima Camera, rappresentata dall’avvocato dello Stato Daniela Bizzocchi, ha preso atto della richiesta di patteggiamento, ma ha avanzato la richiesta di liquidazione delle spese legali sostenute per l’assistenza e la difesa. La nota con il dettaglio delle spese sarà stata depositata agli atti per la liquidazione.

/ms