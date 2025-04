Giornata della Memoria 2025, tutte le iniziative di Santarcangelo: lunedì 27 gennaio la commemorazione istituzionale

Dopo l’80° anniversario della Liberazione di Santarcangelo nel settembre scorso, il 2025 vedrà succedersi una serie di importanti ricorrenze a partire dalla Giornata della Memoria, 80° anniversario dall’apertura dei cancelli di Auschwitz (27 gennaio 1945): nell’occasione, il Comitato cittadino antifascista di Santarcangelo ha predisposto come di consueto un programma di iniziative già avviate nei giorni scorsi.

È visitabile da sabato 11 gennaio, infatti, la mostra “Berlino: da Hitler alla caduta del muro per un’Europa unita”, allestita nella galleria Baldini della biblioteca in collaborazione con l’Itce “Einaudi-Molari”: il percorso attraverso l’arte e la simbologia – finanziato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e realizzato dalle classi quinte A, C, D ed E dell’istituito Einaudi, A e B del Molari – sarà visitabile fino a lunedì 27 gennaio negli orari di apertura della biblioteca (lunedì-martedì ore 13-19, giovedì ore 13-19 e 21-23, mercoledì, venerdì e sabato ore 8,30-19). Proprio lunedì 27 gennaio alle ore 10,30 è in programma il finissage della mostra alla presenza dell’Amministrazione comunale e della dirigente scolastica dell’Einaudi-Molari.

Il giorno della ricorrenza, lunedì 27 gennaio, si aprirà in ogni caso alle ore 9,30 con la commemorazione istituzionale: alla targa dedicata ai deportati presso la fontana del Prato sommerso al Campo della Fiera, il sindaco Filippo Sacchetti interverrà alla presenza delle associazioni combattentistiche, dopo la deposizione di una corona d’alloro e la lettura dei nomi dei deportati militari e civili di Santarcangelo a cura degli alunni della scuola media Franchini.

Alle ore 21, inoltre, al Supercinema sarà proiettato il documentario “Liliana” di Ruggero Gabbai (2024), che ripercorre la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre legata all’arresto, alla deportazione e allo struggente ultimo addio al padre.

Nel frattempo, la biblioteca Baldini sta organizzando una serie di letture animate per le scuole primarie a cura delle lettrici volontarie del gruppo Reciproci racconti, dedicate proprio ai temi della Giornata della Memoria: l’iniziativa è aperta all’adesione scuole del primo e del secondo circolo. Per gli approfondimenti in classe, inoltre, le scuole possono contare su documenti e prodotti audiovisivi sull’infanzia al tempo del fascismo messi a disposizione dall’Anpi “Alba Mini” di Santarcangelo, che nel frattempo sta programmando una serie di incontri proprio per le scuole – in collaborazione con l’associazione Circolo dei Malfattori – con approfondimenti su storia locale e nazionale, che dalla Giornata della Memoria condurranno al 25 Aprile.

Le iniziative per la Giornata della Memoria sono organizzate con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dal sindaco Filippo Sacchetti che riunisce Amministrazione comunale, Anpi e associazioni combattentistiche del territorio, istituti culturali, enti pubblici, scuole e forze politiche locali.

Comune di Santarcangelo