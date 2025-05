Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: a Bologna e Castenaso aperte quattro dimore storiche il 25 maggio

Domenica 25 maggio torna la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un’occasione speciale per scoprire alcuni tra i più importanti tesori architettonici e artistici dell’Emilia Romagna. Nell’Area Metropolitana di Bologna saranno aperte al pubblico gratuitamente quattro dimore storiche di grande valore: Palazzo Boncompagni, Palazzo Fava Marescotti, Palazzo Bentivoglio e Villa Marana a Castenaso.

I visitatori potranno ammirare opere di celebri artisti italiani come Guido Reni e Jacopo Barozzi, detto “Il Vignola”, oltre a immergersi nella storia e nell’arte che questi luoghi custodiscono. Palazzo Boncompagni, situato nel centro storico di Bologna, è celebre per la sua scala elicoidale realizzata dal Vignola e per essere stato la casa natale del Cardinale Ugo Boncompagni, poi Papa Gregorio XIII, ideatore del calendario gregoriano tuttora in uso. Qui sarà possibile visitare la sala del Papa con i suoi affreschi, la loggia, la corte con un albero di magnolia e la “Boncompagnina”, recentemente restaurata.

Anche Palazzo Fava Marescotti, edificio cinquecentesco in via del Cane, si potrà visitare liberamente per scoprire il grande salone affrescato da Cesare Baglione e l’archivio storico della Croce Rossa Italiana di Bologna. Le visite guidate gratuite saranno organizzate in piccoli gruppi nel corso della giornata.

Palazzo Bentivoglio, in via Belle Arti, offrirà visite guidate e ospiterà alle 17 la presentazione del libro “Mio fratello Giorgio”, dedicato al celebre artista Giorgio Morandi. Sarà inoltre possibile visitare le mostre temporanee allestite nella dimora.

A Castenaso aprirà Villa Marana, storica residenza privata del direttore d’orchestra Francesco Molinari Pradelli. La villa conserva una pregiata collezione di arte barocca italiana dei secoli XVII e XVIII. Le visite, organizzate in gruppi su prenotazione, consentiranno di ammirare sia la villa che il parco circostante.

Beatrice Fontaine, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Emilia Romagna, sottolinea il valore culturale e sociale di questa iniziativa: “La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche celebra luoghi di straordinaria bellezza spesso poco accessibili e testimonia l’importante ruolo economico e culturale che il patrimonio privato svolge per il territorio. Queste dimore sono un presidio contro lo spopolamento dei piccoli comuni e un volano per il turismo culturale sostenibile.”

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), con il patrocinio di ENIT, ANCI, Unesco, Ministero della Cultura e Regione Emilia-Romagna.

La prenotazione è obbligatoria per accedere alle visite gratuite. Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Palazzo Boncompagni: https://palazzoboncompagni.it/mostra/giornata-nazionale-dellassociazione-dimore-storiche-italiane/

Villa Marana (Comune di Castenaso): https://www.comune.castenaso.bo.it/it-it/vivere-il-comune/eventi/arte-in-villa-apertura-di-villa-marana-con-visite-guidate-gratuite-su-prenotazione-112567-1-b6ce9d9961759ab802d5485153f52546

Un’occasione imperdibile per visitare e conoscere quattro straordinari patrimoni culturali, veri e propri gioielli nascosti della regione Emilia Romagna.