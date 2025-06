Giornate Europee dell’Archeologia: a Cervia si riscoprono le saline romane con una mostra al Museo del Sale

Un viaggio nel tempo alla scoperta delle origini dell’identità cervese. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, sabato 14 giugno alle ore 21 il MUSA – Museo del Sale di Cervia inaugura la mostra fotografica “I legni delle saline romane di Cervia. Dalla scoperta al restauro”, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Alla cerimonia di apertura interverranno Federica Bosi, Assessora alla Cultura del Comune di Cervia, e Kevin Ferrari, funzionario archeologo della Soprintendenza. L’iniziativa, inserita nel programma di valorizzazione Cervia Archeologica, rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino la prima salina di Cervia, risalente all’epoca romana, e per ammirare i legni originali recuperati durante gli scavi.

Durante l’inaugurazione, Kevin Ferrari sarà affiancato dagli specialisti Marco Marchesini e Fabio Lambertini del centro CAA Nicoli, esperti nel recupero di legni archeologici imbibiti, che guideranno i visitatori in un approfondimento sulla scoperta, lo scavo e le delicate operazioni di restauro. In via eccezionale, alcuni dei reperti lignei saranno esposti al pubblico, offrendo uno sguardo diretto su una pagina affascinante e poco conosciuta della storia cervese.

Il progetto, promosso e finanziato dal Ministero della Cultura, completa un percorso di restauro che ha coinvolto anche i preziosi mosaici della chiesa di San Martino prope litus maris, restituendo alla comunità un tassello fondamentale del proprio patrimonio storico-archeologico.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 20 luglio negli orari di apertura del museo ed è compresa nel biglietto d’ingresso. In occasione dell’inaugurazione, l’ingresso sarà gratuito.