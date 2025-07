Giovane delfino trovato morto sulla spiaggia di Cesenatico

Un esemplare di delfino della specie tursiope è stato rinvenuto senza vita sulla battigia di Cesenatico, nei pressi del Bagno Aurora, nella zona Boschetto. Il delfino, stimato avere circa 14 anni, misurava circa 2,29 metri e pesava circa 260 chili. Le autorità e i biologi marini sono intervenuti sul luogo, ma al momento non sono state accertate le cause del decesso. La scoperta ha attirato l’attenzione di passanti e esperti, che hanno sottolineato l’importanza di monitorare la salute delle specie marine nelle aree costiere. La zona è stata delimitata per consentire eventuali analisi e approfondimenti scientifici.