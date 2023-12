Giovane rider colpito in pieno durante consegna di pizze a Ravenna. Grave 23enne trasportato d’urgenza al Bufalini

Ieri sera, poco dopo le 18, un rider di 23 anni è stato coinvolto in un grave incidente mentre faceva una consegna di pizze e bevande. Mentre si trovava alla guida del suo scooter, è stato colpito da una Fiat Punto che si stava immettendo da via Rasponi, vicino all’incrocio con via Maggiore a Ravenna.

A causa dell’impatto violento, il rider è stato sbalzato a terra e ha subito lesioni serie. Immediatamente, i soccorritori del 118, insieme a un medico, sono arrivati sul posto e hanno stabilito che era necessario un trasporto d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente ha causato anche la perdita delle pizze e delle bottiglie di vetro presenti nel bauletto dello scooter, che sono volate a diversi metri di distanza e si sono frantumate. A causa del blocco del traffico, il flusso veicolare è stato interrotto temporaneamente, complicando ulteriormente la situazione.

Questo incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di guidare con prudenza e rispettare le regole della strada. Il mondo del delivery è in continua espansione e i rider sono sempre più esposti a situazioni di rischio. È fondamentale che automobilisti e motociclisti si mantengano vigili e rispettino le norme del codice della strada per evitare incidenti simili.