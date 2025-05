Giovani e futuro, a Cesena torna “ChallengEat – Cesena4Talents”: innovazione, cibo e impresa per under 35

Prenderà il via mercoledì 8 maggio la seconda edizione di “ChallengEat – Cesena4Talents”, il percorso gratuito di ricerca e innovazione agroalimentare promosso dal Comune di Cesena con il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della legge per l’attrazione e valorizzazione dei talenti.

Un’occasione concreta per 25 giovani under 35 provenienti da tutta Italia, chiamati a mettersi in gioco in una sfida progettuale e creativa: ideare un nuovo prodotto alimentare utilizzando ingredienti derivati da scarti o sottoprodotti vegetali, corredato da un piano strategico completo per l’industrializzazione e la comunicazione.

Innovazione reale e imprese vere: il format che funziona

L’iniziativa è organizzata da Food Hub in collaborazione con l’azienda Emmefood Srl, con il supporto tecnico della PMI innovativa Packtin Srl. Il percorso alternerà attività in presenza – tra cui un primo incontro nella sede di Emmefood a San Mauro Pascoli e la visita a MACFRUT 2025 – a un intenso calendario online: quattro settimane tra mentoring, team working e incontri con esperti del settore agroalimentare.

“ChallengEat è molto più di un corso – spiega Giorgia Macrelli, Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Cesena –: è un’esperienza formativa ad alto valore aggiunto che mette in contatto i giovani con le aziende del territorio e offre loro la possibilità di confrontarsi su casi reali, superando la logica teorica dei percorsi accademici tradizionali”.

Un ponte tra competenze e imprese

Oltre a lavorare su un caso concreto, i partecipanti avranno accesso a colloqui individuali con le aziende partner, con la possibilità di candidarsi per posizioni aperte anche a prescindere dal risultato finale della sfida.

“Dobbiamo offrire ai giovani occasioni vere di connessione con il mondo del lavoro – aggiunge Macrelli – e abbattere le barriere d’accesso a percorsi che possano valorizzarli. Il nostro territorio ha bisogno della loro creatività e delle loro competenze. ChallengEat è una risposta concreta alla domanda di innovazione, sostenibilità e talento”.

Come partecipare o informarsi

Il progetto è rivolto a giovani under 35 con formazione in ambito scientifico, tecnico o economico, interessati a lavorare nel mondo del food innovation.

? Per informazioni sulle prossime edizioni e per restare aggiornati:

? www.food-hub.it/academy/challengeat

? f.delia@food-hub.it