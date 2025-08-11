Da San Marino a Casteldebole: il giovane Baldini, tra radici e ambizione nel cuore del Bologna. Un talento che nasce sul Monte Titano



A San Marino, nel silenzio intriso di storia e calcio, è nato un ragazzo con un sogno limpido: Giovanni Francesco Baldini, classe 2009.

Oggi centrocampista del Bologna, ha firmato il suo primo contratto da professionista con i rossoblù — valido fino al 2028, con opzione per il 2029.

Figlio d’arte e doppia identità calcistica

La mamma, Cristina Mularoni, è sammarinese.

Il papà, Francesco Baldini, è stato difensore in Serie A con Juventus, Napoli e Genoa, per poi costruire una carriera da allenatore nei settori giovanili e nei campi di provincia.

Oggi vive proprio a San Marino, mantenendo una radice ben piantata mentre il figlio inizia a spiccare il volo.

Convocazione in Nazionale Under 16

Nel dicembre 2024 arriva la prima chiamata con l’Italia Under 16 guidata dal ct Marco Scarpa.

In Portogallo, nella seconda amichevole, Giovanni parte titolare: in campo si muove con passo deciso e lo sguardo di chi ascolta il pallone senza forzarlo.

Sa rallentare e accelerare al momento giusto: un segno di maturità rara per la sua età.

Il sacrificio del padre

Francesco Baldini, uomo di calcio vissuto, conosce bene i saliscendi di una carriera.

Doveva allenare il Rimini, ma all’ultimo la panchina è andata a Piero Braglia.

Ha fatto un passo indietro, forse per farne uno avanti: restare vicino a Giovanni, seguirlo in ogni allenamento, in ogni crescita.

Un sogno che parte dalla Repubblica più piccola d’Europa

Questa è una storia che profuma di erba bagnata e spogliatoi: un figlio d’arte che dalla piccola San Marino approda a Bologna, città dove il calcio è passione e sangue.

Scheda Giocatore – Giovanni Baldini

Nome completo: Giovanni Francesco Baldini

Data di nascita: 2009

Luogo di nascita: San Marino

Nazionalità: Italo-sammarinese

Squadra attuale: Bologna FC 1909 – Settore Giovanile

Ruolo: Centrocampista centrale / Mezzala

Piede preferito: Destro

Contratto: Fino al 30 giugno 2028 (opzione fino al 2029)

Nazionale: Italia Under 16 – esordio dicembre 2024 contro il Portogallo

Caratteristiche tecniche: Piede educato, visione di gioco, capacità di rallentare e accelerare il ritmo.