Giovedì 26 dicembre ore 16:30 – Chiesa di Sant’Antimo Borgo Maggiore. 39^ edizione del Concerto di Santo Stefano

“ La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c ’ è fuori (J. S. Bach)

Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

Federica Livi

Pesaro. Nel maggio 2012 risulta vincitrice del IX Concorso Internazionale “Città di Pesaro”; Nell’ottobre 2013 debutta il ruolo di Nannetta nel “Falstaff” di G. Verdi presso i teatri di Pesaro, Cesena e Ferrara; nel luglio 2014 viene scelta per esibirsi all’interno del XXV Premio Internazionale C. A. Cappelli (conferito alla Sig.ra Cristina Mazzavillani Muti) diretta dal M° Aldo Salvagno con l’Orchestra Maderna. Nel giugno 2014 è semifinalista alla XLIV edizione del Concorso Internazionale “Toti Dal Monte”, e risulta vincitrice della borsa di studio offerta dal baritono Roberto Scandiuzzi. Nell’aprile 2015 viene scelta per partecipare alla “Bottega Peter Maag”, laboratorio di studio sulle “Nozze di Figaro” di W. A. Mozart, sotto la direzione del M° Donato Renzetti e dei Maestri Richard Barker, Alfonso Antoniozzi e Mariella Devia. Nel giugno 2015 partecipa al “Ravenna Festival” nell’opera “L’amor che move il sole e l’altre stelle” scritta dal compositore contemporaneo Adriano Guarnieri. Nel settembre 2015 debutta il ruolo di Barbarina nelle “Nozze di Figaro” di W. A. Mozart al teatro di Cagli e al teatro Rossini di Pesaro. Nel febbraio 2016 risulta vincitrice della 70ma edizione del Concorso Comunità Europea per giovani Cantanti Lirici di Spoleto. Nell’agosto 2016 debutta il ruolo di Euridice nell’“Orfeo Vedovo” di Alberto Savinio, debutta nell’opera “Ehi Giò – Vivere e sentire del grande Rossini” di Vittorio Montalti e come Oscar ne “Un ballo in maschera” di G. Verdi, all’interno della stagione lirica del Teatro Sperimentale di Spoleto. Nel gennaio 2017 risulta vincitrice del 68° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici e debutta il ruolo de “La Modista” ne “Il cappello di paglia di Firenze” di Nino Rota nei teatri di Pisa, Livorno e Lucca, diretta dal M° Francesco Pasqualetti. Nello stesso anno debutta nell’opera “Fammi udire la tua voce” di Adriano Guarnieri diretta dal M° Marco Angius, all’interno della stagione lirica 2017 del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto e debutta il ruolo de “La Fisica” nell’opera “Ettore Majorana. Cronaca di infinite scomparse” di Roberto Vetrano diretta dal M° Jacopo Rivani, nei teatri di Como, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia e Trento. Nell’aprile 2018 viene scelta per partecipare all’Accademia di Belcanto Rodolfo Celletti di Martina Franca e nel luglio dello stesso anno debutta al Festival della Valle d’Itria il ruolo di “Doralice” nell’opera “Il Trionfo dell’onore” di A. Scarlatti, successivamente debutta il ruolo di Berta ne “Il Barbiere di Siviglia”. Negli anni successivi debutta il ruolo di Gilda nel “Rigoletto” di G. Verdi a Piacenza, Zerlina nel “Don Giovanni” di W. A. Mozart nei Teatro di Pisa e Trento, Rita nella “Rita” di Donizetti presso il teatro Bibiena di Mantova. Nel maggio 2021 risulta vincitrice del Premio Speciale della Fondazione Victoria de Los Angeles per il lied del 1° Concorso di Canto Lirico Virtuale SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins edizione 2021 e debutta il ruolo di Serpina insieme al baritono Bruno De Simone ne “La Serva Padrona” di Pergolesi accompagnata dall’orchestra de “I Solisti Veneti” diretta dal M° Giuliano Carella, successivamente debutta il ruolo di Serena nell’opera “Acquaprofonda” composta dal M° Giovanni Sollima per il Teatro Sociale di Como, opera premiata nel maggio 2022 con il prestigioso premio Abbiati (Premio Filippo Siebaneck) e partecipa al concerto di Natale de “I Solisti Veneti” a Rovigo, Nel luglio del 2022 partecipa al Festival di musica antica “Musicae Amoeni Loci” ed è “Zerlina” nel “Don Giovanni” di W. A. Mozart nel Teatri di Lucca e Livorno e “Elle” ne “La voix Humaine” di F. Poulenc. Nel dicembre dello stesso anno ancora una conferma per il concerto di Natale a Carmignano di Brenta accompagnata dall’ensemble Vivaldi de “I Solisti Veneti”. Nel gennaio 2024 è protagonista di “Music for 18 musicians” di Steve Reich accompagnata dall’Orchestra Olimpia diretta dal M° Francesca Perrotta ad Orciano di Pesaro per la rassegna “Impressioni d’arte 2024”.

Angelo Cicillini

Si è diplomato prima in violino poi in viola, sempre con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia. Ha seguito successivamente i corsi di perfezionamento tenuti da Vadim Brodsky per il violino e da Bruno Giuranna (Fond. Stauffer di Cremona) e Csaba Erderlyi per la viola. Con la viola ha anche conseguito il Diploma di Alto Perfezionamento, relativo al corso triennale tenuto dal M° Massimo Paris, presso l’Accademia Musicale Pescarese ed il Diploma Accademico di II livello presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Briccialdi” di Terni (massimo dei voti e lode). E’ spesso invitato a suonare come solista e/o come prima parte da diverse formazioni strumentali da camera e sinfoniche. Tra le formazioni cameristiche negli ultimi anni ha suonato frequentemente con l’”UmbriaEnsemble”. Con tale gruppo, in quartetto d’archi, come violino I, ha anche effettuato tourneés in Cina, Canada ed Ecuador e vari concerti in Europa. Ha inciso, come solista o in formazioni che vanno dal duo al sestetto, per la RAI, Bongiovanni, Tactus, Mondo Musica, Libreria Musicale Italiana, Giotto Music, Capstone N.Y., Camerata Tokyo e Brilliant Classics ottenendo lusinghieri apprezzamenti dalla critica e dalle riviste specializzate come Amadeus, CD Classica, Suono. Dal 1998 collabora con la “Orchestra da Camera Italiana” diretta dal M° Salvatore Accardo. Essendo risultato tra i vincitori del relativo concorso nazionale, ha insegnato Musica d’insieme perstrumenti ad arco presso il Conservatorio di Musica “N. Sala” di Benevento dal 1993 al 2011, presso il Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo dal 2011 al 2014; dal 2014 insegna presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia.