Giulia Corazzi eletta quasi all’unanimità Segretaria provinciale del PD di Rimini. I nomi di tutti i Segretari di Ciroclo eletti

Giulia Corazzi è la nuova Segretaria provinciale del Partito Democratico di Rimini. La sua elezione è avvenuta al termine della fase congressuale che ha coinvolto 45 circoli e visto la partecipazione di 761 iscritti su un totale di 1.651 tesserati. Con 692 preferenze, pari al 95,71% dei voti, Corazzi ha ottenuto un ampio e solido consenso. La nomina sarà ufficializzata lunedì 23 giugno durante l’Assemblea provinciale presso la Sala Energia SGR in via Chiabrera 34/B.

Ad affiancarla sarà Christian D’Andrea nel ruolo di vicesegretario provinciale. Corazzi e D’Andrea rappresentano una sintesi tra le due principali aree del partito: quella vicina a Stefano Bonaccini (a cui fanno riferimento Corazzi e Annamaria Barilari) e quella legata a Elly Schlein (con cui si identificano D’Andrea e Giacomo Gnoli).

Giacomo Gnoli, attualmente alla guida del circolo PD del V Peep, sarà con ogni probabilità il prossimo Segretario comunale del PD di Rimini, mentre Annamaria Barilari, consigliera comunale e già segretaria di circolo, sarà la vicesegretaria comunale. La nomina ufficiale avverrà nei prossimi giorni.

Il nuovo assetto rimarrà in carica per quattro anni, durante i quali dovrà affrontare sia le elezioni nazionali, sia il rinnovo delle amministrazioni comunali di Rimini, Riccione e Cattolica.

Nella sua mozione, Corazzi ha ribadito l’importanza di un partito unito, inclusivo e radicato nel territorio, capace di affrontare le sfide future mettendo al centro giustizia sociale, contrasto alle disuguaglianze, scuola e sanità pubblica, dignità del lavoro e impresa sana, senza rinunciare ai propri valori fondanti.

Tutti i Segretari di Circolo eletti

Ecco l’elenco completo dei Segretari di circolo eletti nei 45 congressi tenutisi nelle scorse settimane:

Nome Circolo PAGLIALUNGA Vanessa Paola Rimini – Centro Storico DI MARTINO Renato Rimini – Borgo / S.G. Mare CLEMENTI Alberto Giuseppe Rimini – Leovigildo Cosmi Lagomaggio MANCINI Roberto Rimini – Rimini Sud MARCHIONI Elisa Rimini – Ina Casa PIRONI Giovanni Rimini – Valmarecchia (Vergiano / Corpolò) RICCIOTTI Elia Rimini – Valmarecchia (Vergiano / Corpolò) BERTOZZI Damiana Rimini – Celle MOROLLI Paolo Rimini – Viserba PERAZZINI Roberto Spartaco Rimini – Viserbella – Torre Pedrera CHESSARI Salvatore Rimini – S. Giustina – Case Nuove GNOLI Giacomo Rimini – COMUNALE POMPILI Loretta Rimini – V PEEP / Villaggio / G.R. BARILARI Annamaria Rimini – Ghetto Turco CANNAVIELLO Sergio Rimini – T. Nuova – S. S. – Gaiofana BELLETTI Cristina Bellaria Igea Marina / Bordonchio IERARDI Ivan Cattolica TALACCI Roberta Coriano PARA Alberto Misano Adriatico GUIDI Rino Poggio Berni ROBERTI Antonio Riccione Nord BARBANTI Piero Riccione Sud TORCOLACCI Enea Riccione Centro VESCHI Lorella Riccione San Lorenzo VESCOVI Sabrina Riccione – COMUNALE PIERACCINI Francesca San Giovanni in Marignano DONINI Paola Santarcangelo – COMUNALE FABBRI Marco Santarcangelo – Centro GIACOMINI Giulia Santarcangelo – Centro ANELLI Fabio Santarcangelo – San Bartolo PAZZINI Patrizia Santarcangelo – S. Martino – S. Ermete COLOMBARI Luciano Valconca – Gemmano GALLUZZI Daniele Valconca – Mondaino GRILLI Lorenzo Valconca – Montegridolfo CIABOCHI Valter Valconca – Montescudo – Monte Colombo CINELLI Ardes Valconca – Morciano di Romagna DI PASQUA Gioacchino Valconca – Saludecio D’ANDREA Christian Valconca – San Clemente PARMEGGIANI Amos Torriana MAFFEI Christian Verucchio VIGGIANI Antonio Valmarecchia – Maiolo RICCI Giorgio Valmarecchia – Novafeltria FERRI Cristina Valmarecchia – Pennabilli MASCELLA Gilberto Valmarecchia – San Leo PERUZZI Emanuel Valmarecchia – Sant’Agata Feltria BRIZZI Martina Valmarecchia – Talamello NANNI Anna Rita Valmarecchia – Montecopiolo PRIOLI Filippo Valconca – Sassofeltrio

Sono ancora in programma le riunioni intercomunali dei circoli della Valconca e della Valmarecchia per la nomina dei Segretari di Vallata, così come l’assemblea dei circoli del Comune di Rimini per la ratifica definitiva del Segretario Comunale, anche se la designazione di Giacomo Gnoli appare ormai certa.