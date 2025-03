GIUSTIZIA. MORRONE (LEGA): STRADA MAESTRA PROCEDERE CON RIFORMA  

Roma, 28 nov. “Il rispetto per la magistratura non è da mettere in discussione ma questo non significa non riconoscere che ci sono state più occasioni in cui una parte residuale seppur autorevole e potente di magistrati ha creduto opportuno intervenire nella battaglia politica. Negare questa evidenza dopo i tanti casi emersi sarebbe ipocrita da parte di tutti: i ruoli devono essere distinti e sono da evitare le invasioni di campo. Ferma restando la fiducia nella stragrande maggioranza della magistratura, credo fermamente che la strada maestra sia quella di superare le opposizioni sistematiche a procedere con la riforma della giustizia”.

Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.



