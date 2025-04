Gli appuntamenti del fine settimana a Coriano 

Coriano, 10 aprile 2025 – Il fine settimana che precede le Festività Pasquali si apre a Coriano con un grande spettacolo di varietà con balletti, sketch e zirundelle. Sabato 12 aprile andrà in scena al teatro CorTe STARR..INSIEME, un appuntamento molto atteso il cui ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per la realizzazione del campetto della parrocchia Santa Maria Assunta.

Domenica 13 aprile si svolgerà invece la Via Crucis con punto di ritrovo alle 17.30 presso il piazzale del cimitero di Coriano capoluogo. La rappresentazione, organizzata dall’Oratorio San Sebastiano, si snoderà tra il Castello Malatestiano, via Malatesta,piazza Mazzini di fronte al Municipio, via Garibaldi fino alla chiesa di Santa Maria Assunta.

Lunedì 14 aprile si terrà un incontro informativo dal titolo “ Conoscere il lupo” promosso dallo Sportello Lupo Rimini e dall’associazione Benessere Shiatsu Le Saline. L’appuntamento, ad ingresso libero, propone di conoscere le specie aprendo il confronto con la cittadinanza. L’incontro si terrà al Centro Giovani di via Piane,100 a Coriano.

